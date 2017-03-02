В Нижегородской области за IV квартал 2016 года сократили 1253 работников

Выбыло за этот период 56 039 работников, в том числе в связи с сокращением — 1253 человека, по собственному желанию — 40 208 человек.

Больше всего людей сократили в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности, соцстраховании — 475 человек. На 2 месте по числу сокращенных — предприятия обрабатывающих производств (247 человек), на 3 месте — отрасль финансовой деятельности (115 человек).

По собственному желанию больше всего работников уволились на предприятиях торговли и ремонта — 7369 человек.

В IV квартале 2016 года 2,6% списочной численности работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) работали неполное рабочее время по инициативе работодателя и по соглашению с ним. Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 2,2%.

Наибольшие размеры неполной занятости были в обрабатывающих производствах: 8,4% численности работников находились в простое.

Предоставление отпусков без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника, а также неоплаченных отпусков по инициативе работодателя, наиболее распространено в обработке древесины и производстве изделий из дерева — 23,6% численности. В среднем по всем предприятиям этот показатель составил 8,7%