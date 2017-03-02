Екатеринбуржцев пересадят на электробусы

На улицы Екатеринбурга в 2017 году могут выйти электробусы. Пока речь идет только о двух машинах. Предполагается, что они будут предоставлены городу бесплатно для тестирования этого вида транспорта, передает «Уралинформбюро».

Как рассказал начальник экономического департамента горадминистрации Алексей Прядеин, электробусы создаются на базе НефАЗов, а производством энергоячеек для них занимается входящее в ГК «Росатом» предприятие из Новоуральска.

В настоящее время ведутся переговоры о поставке электробусов для тестирования. Сроки пока не называются.