Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Имя влияет на внешность и поведение
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
22:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцев пересадят на электробусы

В тестовом режиме.

Источник: УралИнформБюро

На улицы Екатеринбурга в 2017 году могут выйти электробусы. Пока речь идет только о двух машинах. Предполагается, что они будут предоставлены городу бесплатно для тестирования этого вида транспорта, передает «Уралинформбюро».

Как рассказал начальник экономического департамента горадминистрации Алексей Прядеин, электробусы создаются на базе НефАЗов, а производством энергоячеек для них занимается входящее в ГК «Росатом» предприятие из Новоуральска.

В настоящее время ведутся переговоры о поставке электробусов для тестирования. Сроки пока не называются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге из музея украли старинную коробку из-под конфет
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Пальмиру от ИГ
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
Додон назвал имя нового посла Молдавии в России
Стала известна причина взрыва на шахте во Львовской области
СМИ: в доме кандидата в президенты Франции Фийона прошли обыски
Второй человек в «Аль-Каиде» убит в Сирии
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Программу маткапитала продлят на пять лет
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь