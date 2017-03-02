Строительство в районе Куропат приостановлено до урегулирования ситуации — застройщик

«Площадка под возведение административного здания приобретена на законных основаниях на аукционе, у нас есть обязательства перед городом по освоению выделенного участка, платим налог на землю, — отметил Сергей Нестеров. — Компания решила приостановить работы до урегулирования ситуации».

По его словам, искать пути решения проблемы нужно совместно городским властям и представителям гражданского общества.

Кроме того, инвестор высказал готовность принять участие в финансировании проекта по увековечиванию памяти жертв репрессий в урочище Куропаты.