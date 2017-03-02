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20:09 (мск), источник: БЕЛТА

Строительство в районе Куропат приостановлено до урегулирования ситуации — застройщик

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство бизнес-центра в районе Куропат в Минске приостановлено до урегулирования ситуации, заявил корреспонденту БЕЛТА директор ООО «Белреконструкция» Сергей Нестеров.

Источник: Reuters

«Площадка под возведение административного здания приобретена на законных основаниях на аукционе, у нас есть обязательства перед городом по освоению выделенного участка, платим налог на землю, — отметил Сергей Нестеров. — Компания решила приостановить работы до урегулирования ситуации».

По его словам, искать пути решения проблемы нужно совместно городским властям и представителям гражданского общества.

Кроме того, инвестор высказал готовность принять участие в финансировании проекта по увековечиванию памяти жертв репрессий в урочище Куропаты.

Как сообщалось, земельный участок, где планируется построить бизнес-центр, находится в районе пересечения МКАД с ул. Мирошниченко за пределами зон охраны историко-культурной ценности. Проект согласован, имеются необходимые разрешительные документы, в том числе заключение государственной экспертизы, решение Мингорисполкома от 20 января 2017 № 162 «О разрешении возведения объекта», разрешение инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску на производство строительно-монтажных работ. Планируется на 1-м этаже административного здания разместить помещения общественного назначения, на 2−5-м этажах — офисы.

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