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20:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Биткоин сравнялся в цене с унцией золота

Стоимость биткоина достигла в ходе торгов 2 марта отметки 1238 долларов, что на доллар дороже тройской унции золота, сообщает CoinDesk. Этот результат также является очередным историческим максимумом в серии, которая продолжается с начала текущего года.

Источник: Reuters

Рост биткоина отражает общий «бычий» тренд на фондовом рынке. Кроме того, криптовалюту поддерживает перспектива одобрения Комиссией по ценным бумагам и рынкам первого биржевого фонда, посвященного биткоинам. Решение должно быть принято до 11 марта.

В свою очередь, цена на золото в последний год значительно не изменилась и колеблется между отметками в 1150 и 1300 долларов за тройскую унцию.

Биткоин — криптовалюта, созданная на основе технологии blockchain. По оценке испанского инвестфонда Santander InnoVentures, благодаря blockchain инвесторы сберегут около 20 миллиардов долларов в год за счет сокращения сопутствующих (посреднических, нормативных) расходов при проведении финансовых операций.

В России Минфин лоббирует законопроект о запрете обмена криптовалют на рубли. В марте текущего года финансовое ведомство начало разрабатывать законопроект о введении уголовной ответственности за обмен суррогатных валют на рубли. Однако внесение документа было решено отложить из-за замечаний Минюста.

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