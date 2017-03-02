Биткоин сравнялся в цене с унцией золота

Рост биткоина отражает общий «бычий» тренд на фондовом рынке. Кроме того, криптовалюту поддерживает перспектива одобрения Комиссией по ценным бумагам и рынкам первого биржевого фонда, посвященного биткоинам. Решение должно быть принято до 11 марта.

В свою очередь, цена на золото в последний год значительно не изменилась и колеблется между отметками в 1150 и 1300 долларов за тройскую унцию.

Биткоин — криптовалюта, созданная на основе технологии blockchain. По оценке испанского инвестфонда Santander InnoVentures, благодаря blockchain инвесторы сберегут около 20 миллиардов долларов в год за счет сокращения сопутствующих (посреднических, нормативных) расходов при проведении финансовых операций.