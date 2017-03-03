Василий Голубев: Ворошиловский мост полностью откроют в октябре
Первые машины по Ворошиловскому мосту проедут уже в октябре. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Первые машины по Ворошиловскому мосту проедут уже в октябре. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Также он подчеркнул, что за последние годы в области удалось привести в порядок либо построить заново все мосты через реку Дон.
Кроме того, после окончания ремонта южного въезда в Ростов пропускная способность переправы увеличится до 120-ти тысяч машин в сутки.