Новинки строительной отрасли оценил Вениамин Кондратьев

В павильонах «Экспограда» представлены самые последние разработки в строительной отрасли. Кажется, здесь есть все для того чтобы возвести дом своей мечты: от архитектурных проектов до отделочных материалов. Кирпичи, штукатурка, кровля. Двери от резных деревянных до пуленепробиваемых.

Отрадно, что на этой выставке большинство предложений именно от местного производителя, обращает внимание Вениамин Кондартьев. Всего же завоевывать кубанский рынок приехали около 400 компаний из разных стран. В Краснодарском крае конкурентам только рады.

— Сегодня в целом власть и создала условия вам для конкуренции, чтобы вы развивались на равных условиях. Тогда на самом деле выиграет потребитель. То есть, сегодня потребитель нашего края выберет лучшее. Но у него будет возможность выбора — это самое главное, что сегодня нужно создать. Возможность выбора для наших потребителей, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Новые тенденции в строительстве микрорайонов на эскизах от архитектурного бюро. Основной акцент на озеленении и комплексном благоустройстве. Большие города, особенно Краснодар, не могут быть одноэтажными. Но тут важно правильно определить границы, где должны разместиться высотки, считает глава региона.

— Четко понимать, где мы строим небоскребы, где мы строим высотки, а где мы оставляем тот исторический Краснодар, который так мил сегодня краснодарцам. Сегодня мы должны соединить современный Краснодар с небоскребами, с высотками, с масштабными архитектурными формами и тот милый, родной близкий каждому краснодарцу город. Это, конечно, центральная часть, историческая часть Краснодара, — отметил Вениамин Кондратьев.

Уже на встрече с архитекторами и предпринимателями ведут откровенный разговор о проседании строительного рынка в целом по стране. Но, даже несмотря на это, Краснодарский край остается лидером по темпам ввода жилья.

Тем не менее, сейчас важно не создать так называемую затоваренность, предостерегает Вениамин Кондратьев. Бизнесменов губернатор призывает быть более гибкими.