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09:57 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новинки строительной отрасли оценил Вениамин Кондратьев

Последние разработки стройиндустрии занимают почти 20 тысяч квадратных метров. Представлены они на выставке «Юг Билд», которая в эти дни проходит в краснодарском «Экспограде». Новинки отрасли оценил Вениамин Кондратьев.

В павильонах «Экспограда» представлены самые последние разработки в строительной отрасли. Кажется, здесь есть все для того чтобы возвести дом своей мечты: от архитектурных проектов до отделочных материалов. Кирпичи, штукатурка, кровля. Двери от резных деревянных до пуленепробиваемых.

Отрадно, что на этой выставке большинство предложений именно от местного производителя, обращает внимание Вениамин Кондартьев. Всего же завоевывать кубанский рынок приехали около 400 компаний из разных стран. В Краснодарском крае конкурентам только рады.

— Сегодня в целом власть и создала условия вам для конкуренции, чтобы вы развивались на равных условиях. Тогда на самом деле выиграет потребитель. То есть, сегодня потребитель нашего края выберет лучшее. Но у него будет возможность выбора — это самое главное, что сегодня нужно создать. Возможность выбора для наших потребителей, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Новые тенденции в строительстве микрорайонов на эскизах от архитектурного бюро. Основной акцент на озеленении и комплексном благоустройстве. Большие города, особенно Краснодар, не могут быть одноэтажными. Но тут важно правильно определить границы, где должны разместиться высотки, считает глава региона.

— Четко понимать, где мы строим небоскребы, где мы строим высотки, а где мы оставляем тот исторический Краснодар, который так мил сегодня краснодарцам. Сегодня мы должны соединить современный Краснодар с небоскребами, с высотками, с масштабными архитектурными формами и тот милый, родной близкий каждому краснодарцу город. Это, конечно, центральная часть, историческая часть Краснодара, — отметил Вениамин Кондратьев.

Уже на встрече с архитекторами и предпринимателями ведут откровенный разговор о проседании строительного рынка в целом по стране. Но, даже несмотря на это, Краснодарский край остается лидером по темпам ввода жилья.

Тем не менее, сейчас важно не создать так называемую затоваренность, предостерегает Вениамин Кондратьев. Бизнесменов губернатор призывает быть более гибкими.

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— Сейчас то время, когда максимально гнаться за прибылью не стоит. Потому что нельзя сказать, что какой-то сегмент строительного рынка может выжить, а какой-то нет. Один просядет, а другой не просядет. Строительный рынок, это такой огромный механизм, если он просядет, то он просядет весь. Поэтому я и обращался сегодня к представителям различных фирм и компаний, что они должны как бы интегрироваться друг в друга, чтобы вместе всем выжить. Не нужно рваться за высокой стоимостью, за своей продукцией, а где-то даже работать по нулям. Главное, чтобы работать. А потом при условии, что если только сохранить производство можно наверстать то, что может быть и потеряли, — говорит Вениамин Кондратьев.

За прошлый год в регионе построили 4 с половиной миллионов квадратных метров. Рост ввода жилья был отмечен уже и в январе 2017 гола. И это с учетом новых требований, которые власть сегодня выдвигает предпринимателям. В первую очередь, это комплексное освоение территорий: рядом с многоэтажками обязательны социальные объекты и вся необходимая инфраструктура. Еще одно условие — внешний вид зданий.

О том, что это требование выполнимо говорит и многообразие стройматериалов на выставке. И оно вовсе не означает, что все постройки должны быть однотипными, замечает Вениамин Кондратьев. У каждого города Кубани должно появиться свое лицо. Люди уже устали от безликих многоэтажек.

— Палитра строительных материалов сегодня набирает свою цветовую гамму, если говорить образно. Мы видим, что и новые производители сегодня появляются. Пусть они будут с иностранными брендами, но производство идет в нашем крае. И поэтому сегодня о том, что у нас нет возможности сделать наши города красивыми, говорить не приходится. Не нужно уходить целиком в какой-то авангард или где-то явно оставаться на классике. Должен быть такой взвешенный грамотный подход. Разные здания должны быть разными, но они должны быть комфортными для жителей. Вот здесь не нужно замыкаться только на своих архитектурных бюро или на определенных людей архитектурной профессией, сверяйте часы, я уже не раз говорил, с самими жителями, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Мнение кубанцев должно быть в основе всех важных градостроительных решений, уверен губернатор. И только тогда станет возможно возводить красивые и удобные микрорайоны.

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