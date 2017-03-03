Табак приучают к алкоголю
Росалкогольрегулирование может стать куратором для сигаретного рынка.
Росалкогольрегулирование может стать куратором для сигаретного рынка.
Как стало известно «Ъ»,
Скорее всего, новый контролирующий орган будет создан на базе Росалкогольрегулирования, возглавляемого Игорем Чуяном.
О том, что
Это, в свою очередь, предполагает распространение действия системы ЕГАИС на оборот табачных изделий. Источник «Ъ», видевший письмо, говорит, что на нем уже стоит одобрительная резолюция президента.
В январе в письме в Совет федерации РАР отчиталось, что в 2016 году поступления в бюджет акцизов с крепкой алкогольной продукции выросли на 28,4%, до 164,8 млрд руб. По данным РАРа, в значительной степени этот рост был обусловлен вытеснением из легальной розницы контрафактной продукции, что стало возможным благодаря, прежде всего, внедрению ЕГАИС. Годом ранее в РАРе оценивали долю нелегальной продукции на водочном рынке в 20%, но сами его участники говорили о 40−60%. В РАРе в четверг отказались от комментариев.
Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования подакцизных товаров Виктор Звагельский знает о поручении правительства РАРу разработать проект постановления правительства о переходе полномочий по регулированию табачной отрасли алкогольному ведомству.
Объем акцизов от производства сигарет в шесть-семь раз выше, чем от выпуска спиртного, поэтому решение выглядит странным
Он отмечает, что ЕГАИС так и не решила проблему с нелегальным оборотом алкоголя: «Его эффективность в табачной отрасли вызывает сомнения, тем более что проблемы с серым рынком сигарет в последнее время усугубляются».
Заместитель гендиректора Imperial Tobacco Андрей Рогов говорит, что в компании не видели бумаг о создании единого регулятора и подключении производителей сигарет к ЕГАИС. «Но разговоры такие ходят», — признает он.
Тема борьбы с нелегальным табачным рынком еще в октябре 2016 года поднималась на совещании у господина Хлопонина. Тогда же обсуждалось предложение распространить ЕГАИС на производство и розничные продажи сигарет. Позже, говорит господин Рогов, отрасль направила письмо
В JTI считают, что введение ЕГАИС для небольшого числа легальных табачных производителей не уберет основную причину присутствия незаконной продукции, которая связана с ее перетоком из Белоруссии и других стран ЕвразЭС. В
В обеих компаниях выразили готовность сотрудничать с органами исполнительной власти по поиску оптимального технического решения по контролю за оборотом табачной продукции, которое бы учитывало задачи государства и при этом не создавало дополнительной финансовой нагрузки на отрасль и потребителя.
По словам одного из них, в министерстве не считают ЕГАИС подходящим инструментом для контроля за оборотом сигарет, поэтому не исключают, что для этих целей могут быть предложены другие механизмы, в том числе, созданные специально для табачной отрасли.
Олег Трутнев, Анастасия Дуленкова, Халиль Аминов, Иван Сафронов