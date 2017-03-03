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02:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Табак приучают к алкоголю

Росалкогольрегулирование может стать куратором для сигаретного рынка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», вице-премьер Александр Хлопонин предложил создать единого регулятора по контролю за оборотом алкоголя и табака. По его замыслу, это позволит объединить борьбу с нелегальной продукцией на обоих рынках при помощи ЕГАИС.

Идея уже поддержана президентом Владимиром Путиным

Скорее всего, новый контролирующий орган будет создан на базе Росалкогольрегулирования, возглавляемого Игорем Чуяном.

О том, что вице-премьер правительства Александр Хлопонин обратился к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором предложил создать единого регулятора для алкогольной и табачной продукции, «Ъ» рассказали несколько отраслевых источников и подтвердили два федеральных чиновника.

По словам одного из собеседников, речь идет о создании агентства, которое объединило бы функции контроля по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией на обоих рынках
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Это, в свою очередь, предполагает распространение действия системы ЕГАИС на оборот табачных изделий. Источник «Ъ», видевший письмо, говорит, что на нем уже стоит одобрительная резолюция президента.

Пресс-секретарь Александра Хлопонина Наталья Платонова сказала, что не комментирует переписку своего руководителя с президентом. При этом она отметила, что вопрос о совершенствовании контроля за оборотом табачного рынка прорабатывается правительством по поручению президента. «Варианты решений будут доложены ему до конца марта», — добавила госпожа Платонова. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг не дал комментариев. Отказались их давать и в пресс-службе Минфина.

Источники «Ъ» утверждают, что новый мегарегулятор может быть создан на базе Росалкогольрегулирования (РАР), возглавляемого с момента основания Игорем Чуяном и находящегося с января 2016 года в подчинении у Минфина
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В январе в письме в Совет федерации РАР отчиталось, что в 2016 году поступления в бюджет акцизов с крепкой алкогольной продукции выросли на 28,4%, до 164,8 млрд руб. По данным РАРа, в значительной степени этот рост был обусловлен вытеснением из легальной розницы контрафактной продукции, что стало возможным благодаря, прежде всего, внедрению ЕГАИС. Годом ранее в РАРе оценивали долю нелегальной продукции на водочном рынке в 20%, но сами его участники говорили о 40−60%. В РАРе в четверг отказались от комментариев.

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования подакцизных товаров Виктор Звагельский знает о поручении правительства РАРу разработать проект постановления правительства о переходе полномочий по регулированию табачной отрасли алкогольному ведомству.

Объем акцизов от производства сигарет в шесть-семь раз выше, чем от выпуска спиртного, поэтому решение выглядит странным
Виктор ЗвагельскийОмбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования подакцизных товаров

Он отмечает, что ЕГАИС так и не решила проблему с нелегальным оборотом алкоголя: «Его эффективность в табачной отрасли вызывает сомнения, тем более что проблемы с серым рынком сигарет в последнее время усугубляются».

Заместитель гендиректора Imperial Tobacco Андрей Рогов говорит, что в компании не видели бумаг о создании единого регулятора и подключении производителей сигарет к ЕГАИС. «Но разговоры такие ходят», — признает он.

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Тема борьбы с нелегальным табачным рынком еще в октябре 2016 года поднималась на совещании у господина Хлопонина. Тогда же обсуждалось предложение распространить ЕГАИС на производство и розничные продажи сигарет. Позже, говорит господин Рогов, отрасль направила письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором сообщила, что считает предложенное регулирование избыточным, так как доля контрафакта и контрабанды на рынке всего около 2%. Возможные издержки, которые могут лечь на бизнес, в случае положительного решения, в Imperial Tobacco еще не подсчитали.

В JTI считают, что введение ЕГАИС для небольшого числа легальных табачных производителей не уберет основную причину присутствия незаконной продукции, которая связана с ее перетоком из Белоруссии и других стран ЕвразЭС. В пресс-службе Philip Morris International (PMI), в свою очередь, обращают внимание на то, что ЕГАИС, которая разрабатывалась для администрирования рынка алкоголя, «не учитывает особенности производства сигарет в части скорости работы оборудования, а также уже существующие собственные системы производителей в табачной отрасли».

В обеих компаниях выразили готовность сотрудничать с органами исполнительной власти по поиску оптимального технического решения по контролю за оборотом табачной продукции, которое бы учитывало задачи государства и при этом не создавало дополнительной финансовой нагрузки на отрасль и потребителя.

Не поддерживают распространение ЕГАИС на табачную продукцию и в Минфине, говорят источники «Ъ» среди федеральных чиновников

По словам одного из них, в министерстве не считают ЕГАИС подходящим инструментом для контроля за оборотом сигарет, поэтому не исключают, что для этих целей могут быть предложены другие механизмы, в том числе, созданные специально для табачной отрасли.

Олег Трутнев, Анастасия Дуленкова, Халиль Аминов, Иван Сафронов

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