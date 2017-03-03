ExxonNeftegas остановил поставку газа с «Сахалина-1» на материк из-за аварии
Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2 и Комсомольская ТЭЦ-3 работают на остаточном давлении газа в газопроводе.
Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2 и Комсомольская ТЭЦ-3 работают на остаточном давлении газа в газопроводе.
ExxonNeftegas, который является оператором проекта «Сахалин-1», остановил поставку газа с месторождения на материк
— 1 марта компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» в результате аварии прекратила поставку газа с месторождения проекта «Сахалин-1» в магистральный газопровод «Оха —
В министерстве подчеркнули, что на данный момент ведутся
Также стало известно, что Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2 и Комсомольская ТЭЦ-3 работают на остаточном давлении газа в газопроводе.