СК «Солнечная поляна» скоро ответит за свои слова — прокуратура Хабаровского района

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Все гарантии, описанные в договорах между жильцами и ООО «СК Солнечная поляна» будут выполнены последними. Прокуратурой района инициирована доследственная проверка, сроки которой неизвестны, но ясно, что завершится она до конца марта, сообщил корр. ИА AmurMedia старший помощник прокурора Хабаровского района Дмитрий Ким.

Напомним, общественники Хабаровска, районные власти, представители прокуратуры, экологи, «управляйка» и компания-застройщик сошлись в словесном поединке на «заминированном» фекалиями поле квартала-новостройки «Солнечный город». Эта встреча произошла в ответ на обращение более сотни жителей, вынужденных терпеть коммунальный беспредел в новых квартирах.

Фекальное дело «Солнечного города» переросло в канализационный скандал Хабаровского района.

По словам помощника прокурора района, нарушения компании-застройщика действительно есть. Исковое заявление, направленное в суд, было удовлетворено. Однако, вопрос по срокам завершения канализационного беспредела так и остался зависшим в воздухе.

— Сегодня районом инициирована доследственная проверка. Сроки не знаю, скорее всего до конца марта. Решение суда о понуждении застройщика организовать нормальное централизованное водоотведение в границах Солнечного города еще не вступило в законную силу. По нему не возбуждено исполнительное производство. Сроков нет. После возбуждения исполнительного производства решение суда будет взято на контроль прокурора, — пообещал Дмитрий Ким.

По информации жителей квартала-новостройки не исключено банкротство фирмы застройщика. И тогда, все гарантии, прописанные в договоре, потеряют свою силу, опасаются жители.

— В случае банкротства строительной компании всем вашим договорам будет дана оценка и всем обязательствам тоже будет дана оценка. Хоть и директора менялись, но будет дана оценка всем обещаниям, данным при заключении договора. И будет взимание денежных средств и выполнение обязательств. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы, — успокоил Дмитрий Ким.