Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Имя влияет на внешность и поведение
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
04:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

СК «Солнечная поляна» скоро ответит за свои слова — прокуратура Хабаровского района

Прокуратурой проводится очередная доследственная проверка в фекальном деле микрорайона «Солнечный город».

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Все гарантии, описанные в договорах между жильцами и ООО «СК Солнечная поляна» будут выполнены последними. Прокуратурой района инициирована доследственная проверка, сроки которой неизвестны, но ясно, что завершится она до конца марта, сообщил корр. ИА AmurMedia старший помощник прокурора Хабаровского района Дмитрий Ким.

Напомним, общественники Хабаровска, районные власти, представители прокуратуры, экологи, «управляйка» и компания-застройщик сошлись в словесном поединке на «заминированном» фекалиями поле квартала-новостройки «Солнечный город». Эта встреча произошла в ответ на обращение более сотни жителей, вынужденных терпеть коммунальный беспредел в новых квартирах.

Фекальное дело «Солнечного города» переросло в канализационный скандал Хабаровского района.

По словам помощника прокурора района, нарушения компании-застройщика действительно есть. Исковое заявление, направленное в суд, было удовлетворено. Однако, вопрос по срокам завершения канализационного беспредела так и остался зависшим в воздухе.

— Сегодня районом инициирована доследственная проверка. Сроки не знаю, скорее всего до конца марта. Решение суда о понуждении застройщика организовать нормальное централизованное водоотведение в границах Солнечного города еще не вступило в законную силу. По нему не возбуждено исполнительное производство. Сроков нет. После возбуждения исполнительного производства решение суда будет взято на контроль прокурора, — пообещал Дмитрий Ким.

По информации жителей квартала-новостройки не исключено банкротство фирмы застройщика. И тогда, все гарантии, прописанные в договоре, потеряют свою силу, опасаются жители.

— В случае банкротства строительной компании всем вашим договорам будет дана оценка и всем обязательствам тоже будет дана оценка. Хоть и директора менялись, но будет дана оценка всем обещаниям, данным при заключении договора. И будет взимание денежных средств и выполнение обязательств. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы, — успокоил Дмитрий Ким.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Звездопад в марте: Стас Михайлов, Диана Арбенина, Александр Розенбаум, Витас и другие
Генпрокурор США рассказал о своем разговоре с послом РФ
Додон назвал имя нового посла Молдавии в России
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Стала известна причина взрыва на шахте во Львовской области
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
В Петербурге выросло качество отделки новых квартир
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь