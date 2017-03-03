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07:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пройдет коллегия Минземимущества Башкортостана

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. З марта в Уфе пройдет заседание коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по итогам деятельности за 2016 год.

Источник: Башинформ

Заседание состоится в 11.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, 4 этаж, сообщили в пресс-службе Минземимущества РБ.

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