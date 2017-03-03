В Уфе пройдет коллегия Минземимущества Башкортостана
УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. З марта в Уфе пройдет заседание коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по итогам деятельности за 2016 год.
УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. З марта в Уфе пройдет заседание коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по итогам деятельности за 2016 год.
Заседание состоится в 11.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, 4 этаж, сообщили в