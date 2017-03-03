Жители более двух тысяч домов выбрали «Жилфонд» своей управляющей компанией
Активнее всех идет переход в ГУК «Жилфонд» в Ленинском и Кировском районах Красноярска.
Активнее всех идет переход в ГУК «Жилфонд» в Ленинском и Кировском районах Красноярска.
Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края в лицензию Городской управляющей компании «Жилфонд» на 2 марта 2017 г. поставлено 2002 многоквартирных дома (МКД).
Активнее всех идет переход в ГУК «Жилфонд» в Ленинском и Кировском районах Красноярска. Там жители скрупулезно изучают предложения всех обслуживающих организаций, обращают внимание на
«В компанию поступают десятки протоколов и новых договоров, подписанных жителями. Среди домов, уже перешедших на обслуживание напрямую в ГУК “Жилфонд”, есть как старые, так и новые, разной этажности и степени благоустройства. Мы используем индивидуальный подход к каждому дому, как при утверждении тарифа за
Количество домов находящихся в управлении ГУК «Жилфонд»:
Межрайонная правобережная Дирекция (Кировский и Ленинский районы) — 754 МКД.
Межрайонная левобережная Дирекция (Центральный и Железнодорожный районы) — 385 МКД.
Дирекция Свердловского района — 359 МКД.
Дирекция Октябрьского района- 223 МКД.
Дирекция Советского района — 281 МКД.