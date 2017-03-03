Жители более двух тысяч домов выбрали «Жилфонд» своей управляющей компанией

Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края в лицензию Городской управляющей компании «Жилфонд» на 2 марта 2017 г. поставлено 2002 многоквартирных дома (МКД).

Активнее всех идет переход в ГУК «Жилфонд» в Ленинском и Кировском районах Красноярска. Там жители скрупулезно изучают предложения всех обслуживающих организаций, обращают внимание на материально-техническое обеспечение УК, наличие правового отдела, уровень подготовки специалистов, качество работ и обратную связь с жителями. Совместное решение о переходе в ГУК «Жилфонд» собственники жилья оформляют соответствующими протоколами. Решают судьбу своих домов и выбирают ГУК «Жилфонд» в качестве управляющей компании и жители Железнодорожного, Свердловского, Октябрьского, Центрального и Советского районов.

«В компанию поступают десятки протоколов и новых договоров, подписанных жителями. Среди домов, уже перешедших на обслуживание напрямую в ГУК “Жилфонд”, есть как старые, так и новые, разной этажности и степени благоустройства. Мы используем индивидуальный подход к каждому дому, как при утверждении тарифа за жилищно-коммунальные услуги, так и при формировании ремонтов. Проводим разъяснительную работу с жителями и советами домов. Мы всегда открыты для диалога и предложений жителей», — отметила Светлана Шакун, заместитель генерального директора по работе с населением ГУК «Жилфонд».

Количество домов находящихся в управлении ГУК «Жилфонд»:

Межрайонная правобережная Дирекция (Кировский и Ленинский районы) — 754 МКД.

Межрайонная левобережная Дирекция (Центральный и Железнодорожный районы) — 385 МКД.

Дирекция Свердловского района — 359 МКД.

Дирекция Октябрьского района- 223 МКД.

Дирекция Советского района — 281 МКД.