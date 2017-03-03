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07:16 (мск), источник: СуперОмск

Губернатор Назаров остался недоволен глыбами снега на территории города

Глава региона провёл очередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По итогам прошлого заседания мэрии Омска и Управлению дорожного хозяйства области в очередной раз были даны поручения привести дороги в нормативное состояние. Сегодня заседание началось с оценки проделанной работы. Анализ ситуации был представлен Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения регионального УМВД.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, в феврале на территории областного центра выявлено и зафиксировано еще более 200 нарушений в зимнем содержании улиц и дорог. Многие недостатки так и остались не ликвидированными и привели к возникновению новых ДТП. По каждому подобному факту возбуждены дела об административных правонарушениях, представителям дорожно-коммунальных служб внесены представления.

«Губернатор отметил необходимость подготовить на случай быстрого таяния снега откачивающую технику, чтобы не допустить разлива воды на дороги областного центра. Несмотря на активный вывоз снега из города, в том числе с помощью предприятий и сельских ДРСУ, в большом количестве снежные валы остаются в частном секторе. Глава региона Виктор Назаров поручил взять на особый контроль все обращения горожан, проживающих в частном секторе, и экстренно реагировать на сигналы, чтобы вовремя оказать помощь», — сообщает пресс-служба.

В преддверии активного таяния снегов губернатор также распорядился активизировать вывоз снега с улиц и расчистку крыш. Виктор Назаров запросил у профильных ведомств информацию, в каких районах эта работа проводится недостаточно активно, а главы муниципалитетов не исполняют предписания.

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