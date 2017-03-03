Губернатор Назаров остался недоволен глыбами снега на территории города
Глава региона провёл очередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Глава региона провёл очередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам прошлого заседания мэрии Омска и Управлению дорожного хозяйства области в очередной раз были даны поручения привести дороги в нормативное состояние. Сегодня заседание началось с оценки проделанной работы. Анализ ситуации был представлен Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения регионального УМВД.
Как сообщает
«Губернатор отметил необходимость подготовить на случай быстрого таяния снега откачивающую технику, чтобы не допустить разлива воды на дороги областного центра. Несмотря на активный вывоз снега из города, в том числе с помощью предприятий и сельских ДРСУ, в большом количестве снежные валы остаются в частном секторе. Глава региона Виктор Назаров поручил взять на особый контроль все обращения горожан, проживающих в частном секторе, и экстренно реагировать на сигналы, чтобы вовремя оказать помощь», — сообщает
В преддверии активного таяния снегов губернатор также распорядился активизировать вывоз снега с улиц и расчистку крыш. Виктор Назаров запросил у профильных ведомств информацию, в каких районах эта работа проводится недостаточно активно, а главы муниципалитетов не исполняют предписания.