Директор красноярского метрополитена рассказал о перспективах «подземки»
Игорь Иванов пообещал начать строительство метро в течение 3,5 лет.
Игорь Иванов пообещал начать строительство метро в течение 3,5 лет.
Красноярский Горсовет согласовал кандидатуру на должность директора «Управления по строительству метрополитена». На пост назначен Игорь Иванов. Документы опубликовал на своей странице депутат Владимир Владимиров.
Иванов уже занимал этот пост с 1997 по 2009 годы. Затем он на время стал главой департамента градостроительства и перешел на работу в краевое правительство. С 2014 года он был директором компании «Красноярскгражданпроект».
На очередном заседании Горсовета Иванов выразил надежду, что в скором времени появятся программы по финансированию строительства метрополитена. Чиновник даже назвал дату — 2018 год. Он пообещал, что уже через 3,5 года красноярцы смогут увидеть первые шаги по строительству подземки. Также Игорь Иванов отметил, что Москва стремительно развивает ветки метро и ежегодно тратит на их строительство столько денег, сколько бы хватило на организацию нескольких станций в Красноярске.
В