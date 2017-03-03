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06:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Директор красноярского метрополитена рассказал о перспективах «подземки»

Игорь Иванов пообещал начать строительство метро в течение 3,5 лет.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский Горсовет согласовал кандидатуру на должность директора «Управления по строительству метрополитена». На пост назначен Игорь Иванов. Документы опубликовал на своей странице депутат Владимир Владимиров.

Иванов уже занимал этот пост с 1997 по 2009 годы. Затем он на время стал главой департамента градостроительства и перешел на работу в краевое правительство. С 2014 года он был директором компании «Красноярскгражданпроект».

На очередном заседании Горсовета Иванов выразил надежду, что в скором времени появятся программы по финансированию строительства метрополитена. Чиновник даже назвал дату — 2018 год. Он пообещал, что уже через 3,5 года красноярцы смогут увидеть первые шаги по строительству подземки. Также Игорь Иванов отметил, что Москва стремительно развивает ветки метро и ежегодно тратит на их строительство столько денег, сколько бы хватило на организацию нескольких станций в Красноярске.

В пресс-службе управления градостроительства мэрии сообщили, что должность директора метрополитена была в городе и до назначения Иванова. Предыдущий руководитель муниципального предприятия вышел на пенсию, поэтому депутаты согласовали новую кандидатуру.

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