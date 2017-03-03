Робот осматривает изнутри ливневую канализацию вокруг площади Труда

Особое внимание уделяется улицам, прилегающим к площади Труда, которая каждый год при весеннем таянии снега и ливнях превращается в озеро. Снега в этом году много, и к решению проблемы подошли с особой серьезностью.

Сейчас каналопромывочные комплексы работают на улице Станционная. Профильные службы в этом году сосредоточили внимание на ливневых канализациях в районе площадей Труда и Энергетиков. Работа ведется круглосуточно — торопит погода, поэтому важно успеть до начала паводка. У новосибирской компании «Гормост» в наличии всего два каналопромывочных комплекса и два земснаряда. На 500 километров ливневок этого крайне мало, поэтому привлекли подрядную организацию, у которой есть техника.

— Основная проблема — это, конечно же, полная заиленность ливневых коллекторов. Соответственно, та вода, которая должна поступать по трубопроводам через ливнеприемники, она идет по верху и концентрируется в тех местах, где низший уровень, — говорит руководитель группы компаний по обслуживанию и строительству инженерных сетей Михаил Ефременко.

На период подготовки к паводку коммерсанты одолжили городским службам восемь каналопромывочных комплексов, насосное оборудование, передвижные станции.

Пока одна бригада промывает ливневки, другая обследует трубы с помощью робота, которым управляют с помощью пульта.

Чтобы с приходом большой воды эффективно сработала городская водоотводная система, важно освободить от засоров русла малых рек областного центра. Специалисты работают с начала февраля. Что только не приходится доставать со дна рек: строительный мусор, колеса, даже мебель. Масштабы работ большие. С появлением сильного партнера шансов на успех, говорят, стало больше.