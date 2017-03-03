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07:19 (мск), источник: VN.RU

Робот осматривает изнутри ливневую канализацию вокруг площади Труда

Профильные службы начали готовиться к весеннему паводку еще в начале января, сейчас активно прочищаются от засоров реки и ливневые канализации.

Особое внимание уделяется улицам, прилегающим к площади Труда, которая каждый год при весеннем таянии снега и ливнях превращается в озеро. Снега в этом году много, и к решению проблемы подошли с особой серьезностью.

Сейчас каналопромывочные комплексы работают на улице Станционная. Профильные службы в этом году сосредоточили внимание на ливневых канализациях в районе площадей Труда и Энергетиков. Работа ведется круглосуточно — торопит погода, поэтому важно успеть до начала паводка. У новосибирской компании «Гормост» в наличии всего два каналопромывочных комплекса и два земснаряда. На 500 километров ливневок этого крайне мало, поэтому привлекли подрядную организацию, у которой есть техника.

— Основная проблема — это, конечно же, полная заиленность ливневых коллекторов. Соответственно, та вода, которая должна поступать по трубопроводам через ливнеприемники, она идет по верху и концентрируется в тех местах, где низший уровень, — говорит руководитель группы компаний по обслуживанию и строительству инженерных сетей Михаил Ефременко.

На период подготовки к паводку коммерсанты одолжили городским службам восемь каналопромывочных комплексов, насосное оборудование, передвижные станции.
Пока одна бригада промывает ливневки, другая обследует трубы с помощью робота, которым управляют с помощью пульта.

Чтобы с приходом большой воды эффективно сработала городская водоотводная система, важно освободить от засоров русла малых рек областного центра. Специалисты работают с начала февраля. Что только не приходится доставать со дна рек: строительный мусор, колеса, даже мебель. Масштабы работ большие. С появлением сильного партнера шансов на успех, говорят, стало больше.

— Мы надеемся на частно-муниципальное партнерство. Если удастся достичь определенных успехов в этой работе, то мы на несколько лет обеспечим планомерную серьезную работу по приведению систем ливневой канализации в нормативное состояние. Надеюсь, что через три-пять лет город забудет о потопах, — комментирует директор МКУ «Гормост» Юрий Демин.

Работы на Станционной уже завершают, затем технику переведут на улицу Новосибирская. Но даже если ливневки очистят на 100 процентов, избежать затоплений этой весной не получится. Проблемы будут решать по мере поступления.

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