Мэрия сдаст землю на Взлетке под строительство бизнес-центра

Администрация Красноярска выставила на торги право аренды участка под строительство бизнес-центра на Взлетке. Информация опубликована на сайте электронных торгов.

Территория под бизнес-центр расположена на пересечении ул. Авиаторов и Молокова. Площадь участка составляет более 22,7 тыс. кв. метров. Земля будет сдана победителю аукциона на 7 лет. Начальная цена годовой арендной платы составляет почти 12 млн рублей.

Также мэрия намерена сдать участок под размещение магазина или заведения общепита на пересечении пр. Металлургов и ул. Тельмана. Общая площадь территории — около 4,4 тыс. кв. метров. Начальная цена годовой аренды достигает почти 2,5 млн рублей.

Аукционы намечены на 3 апреля 2017 года.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что мэрия Красноярска выставила на торги участки под склады и автосервисы. Торги на право аренды 5 земельных участков в разных районах города пройдут 3 марта.