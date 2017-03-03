Мэрия сдаст землю на Взлетке под строительство бизнес-центра
Начальная цена годовой арендной платы составляет почти 12 млн рублей.
Начальная цена годовой арендной платы составляет почти 12 млн рублей.
Администрация Красноярска выставила на торги право аренды участка под строительство
Территория под
Также мэрия намерена сдать участок под размещение магазина или заведения общепита на пересечении пр. Металлургов и ул. Тельмана. Общая площадь территории — около 4,4 тыс. кв. метров. Начальная цена годовой аренды достигает почти 2,5 млн рублей.
Аукционы намечены на 3 апреля 2017 года.
Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что мэрия Красноярска выставила на торги участки под склады и автосервисы. Торги на право аренды 5 земельных участков в разных районах города пройдут 3 марта.