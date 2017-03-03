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07:22 (мск), источник: АиФ Омск

В центре Омска создадут около 7 тыс. новых парковочных мест

Этот вопрос стал одним из главных на областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Около 7 тыс. новых парковочных мест создадут в центре Омска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В центральной части города водителям зачастую негде оставить свой автомобиль, поэтому иногда приходится нарушать ПДД. С ростом числа автомобилей возрастает потребность и в парковочных местах, причём не только во дворах домов, но и у больниц, стадионов, магазинов и других социально важных объектов. При этом более 50% существующих парковок, по оценке Госавтоинспекции, не только не соответствуют требованиям безопасности, но и вносят в движение путаницу и хаос.

«Как доложил комиссии первый вице-мэр Сергей Фролов, в ближайшее время будет инициировано внесение изменений в соответствующее решение Омского городского Совета. Кроме того, разрабатывается концепция развития единого парковочного пространства города, которая предусматривает поэтапное создание 7000 парковочных мест в полосе отвода автомобильных дорог 23 улиц единым блоком в центральной части города. Подготовлено 10 технических паспортов парковок в центральной части города Омска на 923 машино-места», — сообщили в пресс-службе.

Виктор Назаров отметил, что особое внимание нужно уделить организации парковок у общественных учреждений и мест с большим потоком людей.

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