В центре Омска создадут около 7 тыс. новых парковочных мест
Этот вопрос стал одним из главных на областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Этот вопрос стал одним из главных на областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Около 7 тыс. новых парковочных мест создадут в центре Омска. Об этом сообщает
В центральной части города водителям зачастую негде оставить свой автомобиль, поэтому иногда приходится нарушать ПДД. С ростом числа автомобилей возрастает потребность и в парковочных местах, причём не только во дворах домов, но и у больниц, стадионов, магазинов и других социально важных объектов. При этом более 50% существующих парковок, по оценке Госавтоинспекции, не только не соответствуют требованиям безопасности, но и вносят в движение путаницу и хаос.
«Как доложил комиссии первый
Виктор Назаров отметил, что особое внимание нужно уделить организации парковок у общественных учреждений и мест с большим потоком людей.