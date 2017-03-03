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06:55 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский рынок пассажирских перевозок хотят сделать прозрачным

Власти намерены объединить все системы, уже созданные перевозчиками, чтобы видеть все автобусы, пассажиров, места, билеты, обеспечить прозрачность в продаже билетов.

Источник: РИА "Новости"

2 марта депутаты Законодательного Собрания Красноярского края вновь рассмотрели законопроект о транспортном обслуживании населения, который предусматривает контроль за тарифами со стороны правительства региона и учет пассажиров путем электронной системы.

В ходе заседания было отмечено, что документ разработан взамен устаревшего закона «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае». Он разграничивает полномочия органов краевой и муниципальной власти, регулирует особенности организации транспортного обслуживания внутренним водным, железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, а также отношения по формированию тарифов и предоставлению субсидий.

В законопроекте подробно описаны такие вопросы, как установление, изменение и отмена межмуниципальных маршрутов, определение остановочных их пунктов. Отдельная статья посвящена вопросам контроля.

Планируется, что порядок и периодичность изменения нерегулируемых тарифов установит правительство края — это необходимо, чтобы избежать произвольного изменения тарифов перевозчиками.

Напомним, что на прошлом обсуждении приглашенные участники и депутаты высказали предложения по совершенствованию документа, однако по итогам анализа представители экспертно-правового управления краевого парламента пояснили, что все они не могут быть учтены из-за противоречий федеральному законодательству.

«Этот закон мы называем многострадальным — работа над ним идет уже два года, — сказал председатель комитета Владимир Демидов. — Свои действия соотносим с федеральными, поскольку соответствующий федеральный закон был принят в 2016 году, поэтому мы изменили закон до неузнаваемости. Внесли сегодня 24 поправки, все они в основном касаются организации перемещения пассажиров автомобильным транспортом. А водный, железнодорожный и авиатранспорт — это прерогатива федерации. Важная поправка, которую мы внесли, касается информационной системы. Этим законом вы фактически обязываем правительство края заниматься созданием такой системы, которая позволяла бы интегрировать в себя все системы, уже созданные перевозчиками. Необходимо видеть все автобусы, пассажиров, места, билеты. Нужна прозрачность в продаже билетов, следует создать комфортную среду для пассажиров. Очень большие споры были по реестру перевозчиков. Для упорядочения работы нужно понимать, кто игроки рынка, кто там учредитель, где они находятся. Остановочные пункты, их оснащение — тоже актуальный вопрос. Также этот закон должен содействовать тому, чтобы взаимодействие железнодорожного и автомобильного транспорта все-таки быстрее наладилось».

«Тарифная политика в регионе предусматривает субсидии для перемещений, например, на северные территории. То есть мы оговариваем возможность компенсаций тарифов. Но сами тарифы, конечно, этим законом не устанавливаем», — пояснил депутат, добавив, что закон устанавливает пересмотр тарифов один раз в год, а не чаще, «иначе будет хаос».

На заседании депутат Виктор Кардашов также рассказал, что жители одного из районов края испытывают трудности при передвижении рейсовыми автобусами. «Маршрут то запустят, то отменят, в зависимости от того, выгодно это или нет перевозчику с финансовой точки зрения. Меня интересует ответственность и выполнение расписания», — сказал Виктор Иванович.

Министр транспорта края Сергей Еремин ответил, что на это в документе обращено внимание: два предупреждения — и договор с нерадивым перевозчиком расторгается.

После обсуждения члены комитета рекомендовали законопроект к рассмотрению на заседании сессии, которая состоится 16 марта, для принятия во втором чтении.

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