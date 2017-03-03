Теплые трамваи планирует купить комсомольская администрация

Соответствующие заявки уже направлены в правительство края. При этом из муниципальной казны выделят по 9 миллионов рублей на каждый трамвай.

Если поддержку предоставят, то будет объявлен электронный аукцион. С его помощью определят поставщика вагонов.

Отмечается, что в последний раз электрический транспорт для трамвайного управления Комсомольска покупали в 2001 году, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.