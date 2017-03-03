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07:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Теплые трамваи планирует купить комсомольская администрация

Администрация Комсомольска-на-Амуре планирует купить два новых теплых трамвая. Вагоны будут приобретены, если муниципалитет получит субсидии из федерального и краевого бюджетов.

Соответствующие заявки уже направлены в правительство края. При этом из муниципальной казны выделят по 9 миллионов рублей на каждый трамвай.

Если поддержку предоставят, то будет объявлен электронный аукцион. С его помощью определят поставщика вагонов.

Отмечается, что в последний раз электрический транспорт для трамвайного управления Комсомольска покупали в 2001 году, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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