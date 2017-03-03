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10:45 (мск), источник: Бизнес-Калининград

Калининградская область вошла в число лидеров по повышению цен на товары и услуги

В России в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,6%, в том числе на продовольственные товары — 100,9%, непродовольственные товары — 100,5%, услуги — 100,5%.

В девяти субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,9% и более, из них в Севастополе — на 2% (где продукты питания стали дороже на 2,2%, услуги — на 3,9%), Калининградской области — на 1,4% (в результате удорожания продуктов питания на 3,2%). В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,8%, в Санкт-Петербурге — 101,3%.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в январе 2017 года составил 100,4%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,9%.

Среди наблюдаемых Росстатом видов плодоовощной продукции существенно выросли цены на свежие помидоры и огурцы — на 23,4% и 20,8% соответственно, виноград — на 11,3%, лук репчатый — на 6,8%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 7,9%, сухофрукты — на 0,6%.

В группе молочных продуктов на 1,1% увеличились цены на молоко питьевое, на 1% — сметану. Кроме того, на 1,4% подорожали сыры сычужные твердые и мягкие, на 0,9−1,2% — рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, рыба живая и охлажденная, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы. Одновременно на крупу гречневую-ядрицу цены снизились на 1,0%, пшено — на 0,6%, муку — на 0,2%, печень говяжью — на 0,1%. Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания стала дешевле на 0,7%.

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