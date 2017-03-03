Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Работа, которая вас убивает
Британец выжил после удаления девяти органов
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
08:19 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области определились с планами по развитию конкуренции на три года

Дорожная карта по содействию развитию конкуренции в Челябинской области на 2016−2018 годы была утверждена на первом заседании совета под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

В пресс-службе главы региона отметили, что распоряжением правительства РФ был утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах РФ. С этого года стандарт станет частью Нацрейтинга состояния инвестиционного климата регионов России.

Представителям бизнеса было предложено оценить возможные административные барьеры и деятельность органов власти, услуги естественных монополий, уровень конкуренции на рынке.

По словам главы регионального минэкономразвития Сергея Смольникова, при входе на рынок максимальную сложность предприниматели испытывают при предоставлении земельных участков, получении согласований и разрешений, переводе жилых помещений в нежилые.

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области при опросе предпринимателей выявило барьеры при подключении к инженерной инфраструктуре. «При этом мониторинг показывает, что сама процедура подключения эффективна, но потребители отмечают длинные сроки и большое количество процедур при подключении», — пояснила министр Татьяна Кучиц. От уточнила, что происходит из-за неосведомленности потребителя о количестве этапов процедуры. Кроме того, нет единой процедуры. «В каждой организации свое описание процедуры, регламент, который обычно тяжел для понимания», — отметила Кучиц.

В декабре 2016 года министерством был запущен проект, который предполагает подключение на «раз, два, три». Создан единый регламент подключения к сетям инфраструктуры, предполагается запуск единого информационного портала для подключения к сетям. Эти мероприятия, среди прочих, уже вошли в региональную дорожную карту по содействию развитию конкуренции на 2016−2018 годы.

По результатам обсуждения дорожная карта была одобрена Борисом Дубровским и утверждена членами совета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общественная палата: Предпосылок для увеличения нормативов за ОДН нет
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Трамп назвал «охотой на ведьм» претензии демократов к Сешнсу
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Программу маткапитала продлят на пять лет
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь