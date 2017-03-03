В Челябинской области определились с планами по развитию конкуренции на три года

В пресс-службе главы региона отметили, что распоряжением правительства РФ был утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах РФ. С этого года стандарт станет частью Нацрейтинга состояния инвестиционного климата регионов России.

Представителям бизнеса было предложено оценить возможные административные барьеры и деятельность органов власти, услуги естественных монополий, уровень конкуренции на рынке.

По словам главы регионального минэкономразвития Сергея Смольникова, при входе на рынок максимальную сложность предприниматели испытывают при предоставлении земельных участков, получении согласований и разрешений, переводе жилых помещений в нежилые.

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области при опросе предпринимателей выявило барьеры при подключении к инженерной инфраструктуре. «При этом мониторинг показывает, что сама процедура подключения эффективна, но потребители отмечают длинные сроки и большое количество процедур при подключении», — пояснила министр Татьяна Кучиц. От уточнила, что происходит из-за неосведомленности потребителя о количестве этапов процедуры. Кроме того, нет единой процедуры. «В каждой организации свое описание процедуры, регламент, который обычно тяжел для понимания», — отметила Кучиц.

В декабре 2016 года министерством был запущен проект, который предполагает подключение на «раз, два, три». Создан единый регламент подключения к сетям инфраструктуры, предполагается запуск единого информационного портала для подключения к сетям. Эти мероприятия, среди прочих, уже вошли в региональную дорожную карту по содействию развитию конкуренции на 2016−2018 годы.

По результатам обсуждения дорожная карта была одобрена Борисом Дубровским и утверждена членами совета.