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07:37 (мск), источник: RIGMA.INFO

Мэрия добавила Хабаровску еще сто цветочных киосков

Цветы будут продавать в шаговой доступности от жилых домов.

— Мэрией дополнительно уже к имеющимся павильонам, отделам торговых центров определено 100 мест, где можно будет торговать цветами к 8 марта. На сегодняшний день подано и выписано согласований на 50 заявок. Новых мест по продаже цветов, скорей всего, не будет. Люди, которые занимаются этим бизнесом уже знают, где проходят основные потребительские потоки. Подавали заявки на места, которые были в прошлом году. Например, хорошо шла торговля в наших новых микрорайонах на Вахова, на Флегонтова, в районе Ореховой сопки, — рассказала корреспонденту «Тихоокеанской звезды» начальник отдела управления торговли, питания и бытового обслуживания Лариса Колмыкова.

Цветы будут продавать в шаговой доступности от жилых домов.

— Продаваться будут цветы как завозимые, так и выращенные у нас. Ведь в Хабаровске те же тюльпаны не только Горзеленстрой выращивает, есть предприниматели, которые специально к этому дню закладывают тысячи луковиц. Помимо тюльпанов, хабаровчане смогут купить розы, хризантемы. Торговать будут с машин, микроавтобусов. Цветы предложат не только поштучно, но и сформированными букетами. Средняя цена от 80 до 150 рублей за цветок, — сказал Лариса Колмыкова.

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Мэрия добавила Хабаровску еще сто цветочных киосков
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