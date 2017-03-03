Челябинская область направляет четверть миллиона на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве социальных отношений области, на выделенные средства будут приобретены более 11 тысяч путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей школьного возраста до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«По итогам конкурсных процедур на сегодняшний день уже приобретено 10 495 путевок, а до конца года планируется приобрести еще порядка 800 путевок», — уточнила министр Татьяна Никитина.

Путевки детям из этой категории будут предоставлять органы соцзащиты по месту жительства, а заявление можно подать по интернету на федеральном портале государственных и муниципальных услуг Госуслуги.ру.