Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Как правильно расставить мебель в гостиной
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Специалисты предложили есть в два раза больше овощей и фруктов
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
08:11 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская область направляет четверть миллиона на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В 2017 году на отдых и оздоровление детей в Челябинской области выделено более 250 миллионов рублей, что на 20 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве социальных отношений области, на выделенные средства будут приобретены более 11 тысяч путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей школьного возраста до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«По итогам конкурсных процедур на сегодняшний день уже приобретено 10 495 путевок, а до конца года планируется приобрести еще порядка 800 путевок», — уточнила министр Татьяна Никитина.

Путевки детям из этой категории будут предоставлять органы соцзащиты по месту жительства, а заявление можно подать по интернету на федеральном портале государственных и муниципальных услуг Госуслуги.ру.

В министерстве уточнили, к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, проживающие в малоимущих семьях, и дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общественная палата: Предпосылок для увеличения нормативов за ОДН нет
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
Додон назвал имя нового посла Молдавии в России
Трамп назвал «охотой на ведьм» претензии демократов к Сешнсу
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь