В Челябинске снова подорожал бензин

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольщики зафиксировали, что произошло увеличение розничной цены на бензин ООО «Газпромнефть-Урал» АИ-92 на 20 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АИ-92 — на 30 копеек, ООО «Башнефть-Розница» АИ-95 — на 10 копеек, ООО «Регион» АИ-95 — на 10 копеек.

Таким образом, стоимость бензина АИ-92 на челябинских АЗС варьируется от 33,6 руб. до 35,5 руб., а АИ-95 от 37,2 руб. до 38,45 руб.