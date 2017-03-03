В Челябинске снова подорожал бензин
На челябинских заправках произошло увеличение розничной цены на бензин АИ-92 и АИ-95.
На челябинских заправках произошло увеличение розничной цены на бензин АИ-92 и АИ-95.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Антимонопольщики зафиксировали, что произошло увеличение розничной цены на бензин ООО «Газпромнефть-Урал» АИ-92 на 20 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АИ-92 — на 30 копеек, ООО «Башнефть-Розница» АИ-95 — на 10 копеек, ООО «Регион» АИ-95 — на 10 копеек.
Таким образом, стоимость бензина АИ-92 на челябинских АЗС варьируется от 33,6 руб. до 35,5 руб., а АИ-95 от 37,2 руб. до 38,45 руб.