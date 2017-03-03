Красноярские метростроители хотят заняться аэроэкспрессом

Красноярское метро можно построить за 3,5 года, если будут деньги. Пока их нет, метростроители готовы заняться электричкой в «Емельяново», об этом стало известно вчера, когда в Горсовете выступил новый директор «Управления строительства красноярского метрополитена» Игорь Иванов. Он рассказал, что пока перспективы городского метро остаются туманными, предприятие не против воплотить предложение Путина и построить железнодорожную ветку в аэропорт.

Иванов констатировал, что конкретных перспектив у красноярского метро по-прежнему не появилось, хотя строители готовы приступить к работе хоть завтра и сдать первую ветку уже через три с половиной года.

«Технологи метростроения сделали очень большой скачок, — отметил руководитель. — Есть проходческое оборудование, способное делать до 300 метров в месяц. Поэтому примерно метрополитен с учетом финансирования будет виден красноярцам в течение трех с половиной лет. Напомню, что примерно 3,5 км выработок сделано и все основные вопросы и решения по началу метрополитена в городе есть, мы их сохраняем».

Иванов добавил, что предприятие не бездействует:

«Наши красноярские метростроители снова участвуют в строительстве метрополитена в городе Москва, там же участвует наше оборудование. Мы надеемся, что возвращение к строительству метрополитена будет».

В заключение Игорь Иванов напомнил про поручение Путина рассмотреть возможность строительства железнодорожной ветки к аэропорту «Емельяново», и выразил готовность поучаствовать в этой работе.

«Возможно, нашему муниципальному предприятию будет поручено выполнять функции заказчика в этом направлении. Мы уже начали готовить документы. Это в принципе то же самое, что и наземная часть метрополитена», — заверил руководитель.