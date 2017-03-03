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10:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край стал третьим в России по уровню госдолга

Размер долга составляет 95,9 млрд рублей.

Красноярский край занял третье место в России по абсолютной величине госдолга. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинг.

На 1 января 2017 года госдолг региона составлял 95,9 млрд рублей, тем самым увеличившись за год более чем на 11 млрд рублей. По сравнению с прошлым показателем рост составил 13,2%.

Первое место по абсолютному показателю госдолга занял Краснодарский край (150 млрд рублей). Второе место занимает Московская область (98,2 млрд). Отметку в 90 млрд рублей преодолел и Татарстан (94,3 млрд рублей).

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Красноярский край столкнулся с трудностями по сдерживанию своего долга. Объем долга региона составляет около 50% от запланированных бюджетных доходов.

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