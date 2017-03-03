В Уфе опубликован график комплексной уборки дворов на 4 марта

В Советском районе Уфы очистка снега с применением спецтехники пройдет на проспекте Октября, 52; ул. Б. Кадомцевых, 5, 8,10.

В Октябрьском районе очистят дворы от снега на ул. М. Жукова, 2/1, 2/2, 5/1; ул. М. Рыльского, 3, 5, 7, 12; ул. Ю. Гагарина, 10/2, 70; проспекте Октября, 122/2, 122/3, 122/4, 124, 134, 134/1, 134/2; ул. Менделеева, 211.

В Калининском районе работы по уборке снега во дворах проведут по следующим адресам: ул. Черниковская, 43; ул. Первомайская, 62, 64; ул. Интернациональная, 147, 149; ул. Кольцевая, 168, 168/1; ул. Стадионная, 7; ул. Глинки, 7; ул. С. Богородская, 29; ул. Ферина, 24; ул.

Архитектурная, 2, 4.