Долги Волгоградской области составляют более 90 процентов бюджета региона
Рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки по итогам 2016 года составили специалисты Международного информационного агентства «Россия сегодня».
Рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки по итогам 2016 года составили специалисты Международного информационного агентства «Россия сегодня».
Согласно выводам профессионалов, долг региона составил к 1 января 2017 года 90,5 процентов налоговых и неналоговых доходов региона. Характерно, что в 2015 году долги составляли 83,3% бюджетных доходов. Из 85 регионов страны Волгоградская область находится на 69 месте.
Несомненно, Волгоградской области еще есть, куда падать. Долг республики Мордовия составляет 176% бюджета республики. В десятку регионов с наибольшими долгами входят наши соседи — Астраханская область и Республика Калмыкия. Причем, за год долг Астраханской области вырос на 23 процента. В числе лучших — традиционно Москва,