Долги Волгоградской области составляют более 90 процентов бюджета региона

Согласно выводам профессионалов, долг региона составил к 1 января 2017 года 90,5 процентов налоговых и неналоговых доходов региона. Характерно, что в 2015 году долги составляли 83,3% бюджетных доходов. Из 85 регионов страны Волгоградская область находится на 69 месте.

Несомненно, Волгоградской области еще есть, куда падать. Долг республики Мордовия составляет 176% бюджета республики. В десятку регионов с наибольшими долгами входят наши соседи — Астраханская область и Республика Калмыкия. Причем, за год долг Астраханской области вырос на 23 процента. В числе лучших — традиционно Москва, Санкт-Петербург и Алтайский край.