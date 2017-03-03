В Казахстане резко подорожали продукты питания

Наиболее резким скачком в стоимости отметились за месяц помидоры и огурцы — рост 9−10%, картофель подорожал на 8%. С начала года сырое молоко поднялось в цене на 8%, мясо говядины — на 5,1%. По сравнению с январем среди мясной и рыбной продукции больше всего подорожала говядина — всего за месяц цена за килограмм выросла на 5,1%, до 1336,1 тенге. За год стоимость увеличилась сразу на 13,3%. Возросла в цене баранина (+4,2% за месяц, до 1256,5 тенге за килограмм). На 1−2% подорожали конина и свинина, а также говяжья печень. Прочие продукты из мяса, птицы и рыбы выросли в цене незначительно — менее чем на 1%, а куриные яйца даже подешевели — минус 4,2% за месяц, до 286,4 тенге за десяток. Наибольший годовой рост цен отмечен на рыбные консервы — сразу на +17,1% к февралю 2016-го, до 501,3 тенге за банку, и кур — на +14,9%, до 740,6 тенге за килограмм.

При этом сырое молоко подорожало сразу на 7,6% за месяц — до 182,3 тенге за литр, сливочное масло — на 3,4%, до 1803,2 тенге за килограмм. На 1−2% выросло в цене пастеризованное молоко различной жирности, а также сливочный спред и сыр. Самый высокий годовой рост отмечен в сегменте масложировой продукции — на маргарины, спреды и сливочное масло цены в сравнении с февралем 2016 года поднялись на 12−14%.

Сильнее всего подорожали овощи: помидоры выросли в цене сразу на 10,1%, до 750 тенге за килограмм, огурцы — на 8,9%, до 718,8 тенге за килограмм, картофель — на 7,9%, до 104,8 тенге за килограмм, лук — на 4,8%, до 79,6 тенге за килограмм. На 2−3% подорожали чеснок, свекла и капуста, на 1,1% — яблоки. Эксперты отмечают, что месяцем ранее, в январе, уже было отмечено значительное повышение цен на эти же продукты. Так, огурцы выросли в цене по отношению к декабрю прошлого года на 10,4%, помидоры — на 10,3%, картофель — на 5,9%, капуста — на 4,7%. В годовом разрезе самый заметный рост цен зафиксирован для чеснока (сразу +40,7% к февралю 2016) и картофеля (+32,3% за год).

Среди мучных изделий в феврале не отмечено значительного роста цен к январю: подорожал только наиболее доступный пшеничный хлеб из муки первого сорта (+2,5% за месяц, до 125,5 тенге за килограмм). Также не наблюдалось скачков цен и в сегменте круп. В годовой динамике ощутимо подорожала гречневая крупа (+37,6% к февралю 2016, до 430,9 тенге за килограмм) и горох (+25,9%, до 225 тенге за килограмм). Среди прочих бакалейных продуктов и напитков более чем на 1% за месяц подорожали дрожжи (до 2876,8 тенге за килограмм), майонез (до 642,8 тенге за килограмм) и водка (до 2169,3 тенге за литр). В годовом разрезе значительнее всего вырос в цене чай (сразу +30,4% к февралю 2016, до 2837,5 тенге за килограмм). По итогам первого месяца производство продуктов питания в стране достигло 97,9 млрд тенге — на 16,3% больше, чем в январе 2016 года. От всего объёма обрабатывающей промышленности это 16,1%.