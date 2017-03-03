ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
Банк России отозвал с пятницу, 3 марта, лицензию на осуществление банковской деятельности у Татфондбанка, входящего в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Банк России отозвал с пятницу, 3 марта, лицензию на осуществление банковской деятельности у Татфондбанка, входящего в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
28 февраля в Подмосковье был задержан заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов, который подозревается в мошенничестве. 9 февраля сообщалось о задержании еще одного заместителя председателя правления банка. Его имя не уточнялось, однако, по информации «Интерфакса», это Вадим Мерзляков.
11 января российские СМИ сообщили о том, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании. Теперь их средства не подлежат страховому возмещению.
13 декабря Татфондбанк приостановил
Банк является участником системы страхования вкладов.