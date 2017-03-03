ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка

28 февраля в Подмосковье был задержан заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов, который подозревается в мошенничестве. 9 февраля сообщалось о задержании еще одного заместителя председателя правления банка. Его имя не уточнялось, однако, по информации «Интерфакса», это Вадим Мерзляков.

11 января российские СМИ сообщили о том, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании. Теперь их средства не подлежат страховому возмещению.

13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Днем ранее организация ввела ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.

Банк является участником системы страхования вкладов.