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08:24 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка

Банк России отозвал с пятницу, 3 марта, лицензию на осуществление банковской деятельности у Татфондбанка, входящего в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Источник: РИА "Новости"

28 февраля в Подмосковье был задержан заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов, который подозревается в мошенничестве. 9 февраля сообщалось о задержании еще одного заместителя председателя правления банка. Его имя не уточнялось, однако, по информации «Интерфакса», это Вадим Мерзляков.

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11 января российские СМИ сообщили о том, что две тысячи вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании. Теперь их средства не подлежат страховому возмещению.

13 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Днем ранее организация ввела ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным на 1 октября 2016 года он занимал 42 место среди российских банков, его активы оценивались в 221 миллиард рублей
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