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08:28 (мск), источник: Uralpress.ru

Четыре предприятия Челябинской области предупредили о своей ликвидации, часть — о крупных сокращениях

Четыре предприятия Челябинской области уведомили службу занятости о планируемой ликвидации в течение марта-мая 2017 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения, в марте ликвидируется ОГУП «Областная казна», в штате которой состоит 19 человек. В апреле планирует ликвидироваться ИП «Стрельников из Челябинска (20 сотрудников). На май намечена процедура ликвидации в ООО «Вита Мастер» из Трехгорного с численностью работающих 91 человек.

В июле 2017 года намечается ликвидация МУП «Горводоканал-Копейск», на котором трудится 495 человек. Еще одно коммунальное предприятие Копейска — ООО «Тепло и Сервис» предупредило о высвобождении больше половины коллектива — 119 из 213 работников.

На крупнейшем перерабатывающем предприятии области — ЗАО Комбинат хлебопродуктов «Злак» (поселок Увельский) — предупредили о сокращении практически всего коллектива работающих. В апреле будет сокращено 305 из 364 работников.

В Бакале сокращают практически весь штат на градообразующем предприятии — ООО «Бакальское рудоуправление» (в марте предполагается уволить 97 из 119 работников).

О предстоящих сокращениях объявили на Уфалейникеле (в мае планируют сократить большую часть из чуть более двух тысяч сотрудников), но пока официального уведомления в службу занятости не поступило.

Реорганизация в форме присоединения намечается в ООО «Городской очистной комплекс» (Верхний Уфалей). В результате под сокращение попадает 87 работников.

На ООО «ЧТЗ-Уралтрак» высвобождение предполагают провести в два этапа: в марте-апреле — 210 человек, в апреле-мае — еще 68 человек. На промплощадях этого же предприятия расположен ООО «Технопарк» «Тракторозаводской», который в марте планирует сократить 78 из 163 сотрудников.

Всего на 11 предприятиях намечены массовые сокращения 1 тысячи 651 сотрудника.

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