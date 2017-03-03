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10:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Муниципалитеты дальневосточных регионов наращивают долги

Быстрее, чем сами субъекты ДФО.

Якутия стабильно держит 1 место среди регионов Дальнего Востока по объёму госдолга. Республика уже заняла у банков и государства 44,9 миллиарда рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Минфина РФ. На втором месте по данным на 1 февраля 2017 года остаётся Хабаровский край с долгом в 36,1 млрд рублей, на третьем — Амурская область (30,6 млрд).

Но если объёмы займов Приамурья и Якутии в последние 3 месяца держатся примерно на одном уровне, то Хабаровской край нарастил с декабря 2016 года сразу 5 млрд рублей долгов — притом, что это кредиты банков, а не льготные займы из федерального бюджета. Ещё миллиард с декабря прошлого года заняла Еврейская автономия, пополам у банков и бюджетных организаций, в итоге за 3 месяца увеличив сумму долга до 5 млрд рублей.

На прежнем уровне остаётся объём кредитов Магаданской области (12 млрд рублей), не растёт и не уменьшается долг Приморья (6,2 млрд) и Чукотки (11,3 млрд). А Камчатский край сумел отдать банкам 1,1 млрд кредитов и теперь у него остаются только бюджетные займы в размере 3,3 млрд рублей. По-прежнему вообще нет долгов у Сахалина.

Однако долги муниципальных образований регионов ДФО резко пошли в рост по сравнению с концом прошлого года. Больше всех займов, по-прежнему, у районов Приморского края, за 3 месяца их сумма увеличилась на 400 миллионов рублей и достигла 5,2 миллиарда, всё ближе подбираясь к размеру регионального госдолга. Растут долги муниципальных образований Камчатского (с 1,3 до 1,7 млрд рублей) и Хабаровского (с 2,9 до 3,2 млрд рублей) краёв, а также Якутии (с 2,3 до 2,4 млрд).

На 50 миллионов рублей стало больше займов у районов Еврейской автономии (итого полмиллиарда), на 115 млн — Чукотки (до 360 млн рублей). Существенно снизили объёмы кредитов муниципалитеты Сахалина (с 2,4 до 1,6 млрд), на 100 млн — Магаданской области (до 2,1 млрд). На прежнем уровне долги приамурских муниципалитетов (1,7 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на заседании Госсобрания 28 февраля был изменён прогноз по увеличению госдолга республики до 2020 года. Через 3 года объём долгов региона собираются нарастить до 57,7 млрд рублей вместо 56,6 млрд, как планировалось ранее. Как предполагается, объём займов республики на 1 января 2018 года будет составлять 51,9 млрд рублей, 2019-го — 55,5 млрд рублей, 2020 — 57,7 млрд рублей.

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