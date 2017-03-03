Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Банк России 3 марта отозвал лицензию у ПАО «Татфондбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.
УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Банк России 3 марта отозвал лицензию у ПАО «Татфондбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Такое решение было принято
По информации Центробанка, «Татфондбанк» «неадекватно оценивал принятые риски» при неудовлетворительном качестве активов, что привело к полной утрате собственного капитала.
В ЦБ отметили, что
Информация о
Согласно данным отчетности, по величине активов «Татфондбанк» на 1 февраля 2017 года занимал 42 место в банковской системе Российской Федерации.
Как сообщало агентство «Башинформ», выплаты возмещения вкладчикам Татфондбанка через
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» по итогам конкурсного отбора приняла решение о привлечении пяти
Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в