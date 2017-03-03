Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка

Такое решение было принято из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, а также из-за снижения средств банка ниже минимального значения уставного капитала.

По информации Центробанка, «Татфондбанк» «неадекватно оценивал принятые риски» при неудовлетворительном качестве активов, что привело к полной утрате собственного капитала.

В ЦБ отметили, что из-за низкого качества активов процедура финансового оздоровления невозможна. Деятельность временной администрации, функции которой были возложены на «Агентство по страхованию вкладов», прекращена.

Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения, размещена на официальном сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Согласно данным отчетности, по величине активов «Татфондбанк» на 1 февраля 2017 года занимал 42 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало агентство «Башинформ», выплаты возмещения вкладчикам Татфондбанка через банки-агенты начались с 26 декабря прошлого года.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» по итогам конкурсного отбора приняла решение о привлечении пяти банков-агентов — Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» и банк «Ак Барс».