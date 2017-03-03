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09:15 (мск), источник: Volga News

У Татфонбанка, имевшего несколько офисов в Самаре, отозвана лицензия

Приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-542 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Татфондбанк» ПАО «Татфондбанк» (рег. № 3058, г. Казань).

Как сообщает Центробанк РФ, решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

При неудовлетворительном качестве активов ПАО «Татфондбанк» неадекватно оценивало принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО «Татфондбанк» с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций деятельность временной администрации по управлению ПАО «Татфондбанк», функции которой были возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» приказом Банка России от 15.12.2016 № ОД-4536, прекращена приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-543.

В соответствии с приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-544 в ПАО «Татфондбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПАО «Татфондбанк» — участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» (15.12.2016), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по выплате страхового возмещения по вкладам. Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в ПАО «Татфондбанк» продолжает осуществляться Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» — введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка до дня завершения конкурсного производства.

Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения, размещена на официальном сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО «Татфондбанк» на 01.02.2017 занимало 42 место в банковской системе Российской Федерации.

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