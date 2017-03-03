СЭЗ остаются в Молдове одним из главных факторов промышленного роста

По итогам прошлого года инвестиции резидентов в производственные мощности семи свободных зон превысили 55 млн долларов. Более 80% продукции пошло на экспорт.

По данным минэкономики, самый большой объем инвестиций привлекла бельцкая СЭЗ, чьи резиденты вложили в производство более 37 млн долларов. Немногим больше 10-ти млн инвестировали в Expo-Business Chișinău, а вложения в свободную зону Ungheni-Business составили порядка 4 млн.

Более двух миллионов долларов вложили в тараклийскую СЭЗ. Объем продаж товаров, производимых в свободных экономических зонах, составил почти четыре с половиной миллиона долларов.

Резиденты создали свыше восьми тысяч рабочих мест, средняя зарплата рабочих составляет 5640 леев.