СЭЗ остаются в Молдове одним из главных факторов промышленного роста
Свободные экономические зоны остаются в Молдове одним из основных факторов промышленного роста.
Свободные экономические зоны остаются в Молдове одним из основных факторов промышленного роста.
По итогам прошлого года инвестиции резидентов в производственные мощности семи свободных зон превысили 55 млн долларов. Более 80% продукции пошло на экспорт.
По данным минэкономики, самый большой объем инвестиций привлекла бельцкая СЭЗ, чьи резиденты вложили в производство более 37 млн долларов. Немногим больше 10-ти млн инвестировали в
Более двух миллионов долларов вложили в тараклийскую СЭЗ. Объем продаж товаров, производимых в свободных экономических зонах, составил почти четыре с половиной миллиона долларов.
Резиденты создали свыше восьми тысяч рабочих мест, средняя зарплата рабочих составляет 5640 леев.