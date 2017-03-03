Владимиру Миклушевскому продемонстрировали новый самолет для международных рейсов из Приморья

Как рассказал главе региона первый заместитель генерального директора — директор Приморского филиала ПАО «Авиакомпания «Аврора» Дмитрий Тыщук, два самолета Bombardier Q400 будут базироваться во Владивостоке.

«На них предполагается выполнять рейсы в Комсомольск-на-Амуре, в Токио, Харбин, в настоящее время рассматриваем и другие международные направления», — отметил он.

Как сообщили в пресс-службе администрции Приморского края, современные воздушные суда Q400 рассчитаны на 70 пассажиров, способны развивать скорость 660−670 километров в час. Так, путь до Комсомольска-на-Амуре составляет 2 часа 10 минут. К выполнению регулярных полетов по маршруту Владивосток — Комсомольск-на-Амуре — Владивосток «Аврора» приступила уже сегодня. Для комфорта пассажиров предусмотрены удобные стыковки рейсов в/из Комсомольска-на-Амуре с рейсами из/в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Пекин и Сеул.

С 20 марта на новом самолете авиакомпании можно будет за 2 часа 50 минут долететь до Токио.

Владимир Миклушевский осмотрел воздушное судно с точки зрения пассажира — отметил удобные кресла, комфортное освещение, современную систему вентиляции и кондиционирования, шумоподавления.

Напомним, по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в конце прошлого года для внутрикраевых авиаперевозок был приобретен третий самолет DHC. покупка дополнительного воздушного судна связана с большим спросом на авиаперевозки в крае, как у жителей, так и у туристов. Глава региона предложил приморцам дать имя «крылатому такси».