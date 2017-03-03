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09:45 (мск), источник: Вести Приморье

Владимиру Миклушевскому продемонстрировали новый самолет для международных рейсов из Приморья

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский осмотрел один из двух новых самолетов авиакомпании «Аврора» Bombardier Q400, на котором будут выполняться межрегиональные и международные рейсы. Два самолета Bombardier Q400 будут базироваться во Владивостоке. На них предполагается выполнять рейсы в Комсомольск-на-Амуре, в Токио, Харбин, в настоящее время рассматриваются и другие международные направления.

Источник: Вести Приморье

Как рассказал главе региона первый заместитель генерального директора — директор Приморского филиала ПАО «Авиакомпания «Аврора» Дмитрий Тыщук, два самолета Bombardier Q400 будут базироваться во Владивостоке.

«На них предполагается выполнять рейсы в Комсомольск-на-Амуре, в Токио, Харбин, в настоящее время рассматриваем и другие международные направления», — отметил он.

Как сообщили в пресс-службе администрции Приморского края, современные воздушные суда Q400 рассчитаны на 70 пассажиров, способны развивать скорость 660−670 километров в час. Так, путь до Комсомольска-на-Амуре составляет 2 часа 10 минут. К выполнению регулярных полетов по маршруту Владивосток — Комсомольск-на-Амуре — Владивосток «Аврора» приступила уже сегодня. Для комфорта пассажиров предусмотрены удобные стыковки рейсов в/из Комсомольска-на-Амуре с рейсами из/в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Пекин и Сеул.

С 20 марта на новом самолете авиакомпании можно будет за 2 часа 50 минут долететь до Токио.

Владимир Миклушевский осмотрел воздушное судно с точки зрения пассажира — отметил удобные кресла, комфортное освещение, современную систему вентиляции и кондиционирования, шумоподавления.

Напомним, по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в конце прошлого года для внутрикраевых авиаперевозок был приобретен третий самолет DHC. покупка дополнительного воздушного судна связана с большим спросом на авиаперевозки в крае, как у жителей, так и у туристов. Глава региона предложил приморцам дать имя «крылатому такси».

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