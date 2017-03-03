Япония починит дороги во Владивостоке и разгрузит их от пробок
Японские компании совместно с российскими займутся ремонтом дорог в столице Приморья и отрегулируют автомобильное движение.
Японские компании совместно с российскими займутся ремонтом дорог в столице Приморья и отрегулируют автомобильное движение.
Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.
К 2018 году половина
Делегаты из министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Посольства Японии в РФ, Генерального консульства Японии во Владивостоке, японского исследовательского института Номура, в актовом зале городской администрации провели совместную встречу с представителями Министерства строительства и ЖКХ РФ, администраций Приморского края и города Владивостока, ГКУП «Приморский водоканал».
Одна из тем обсуждения — плохое состояние дорог во Владивостоке и автомобильные пробки. По словам начальник управления дорог и благоустройства городской администрации Леонида Вильчинского, в первую очередь необходимо обратить внимание на ситуацию в