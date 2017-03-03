Япония починит дороги во Владивостоке и разгрузит их от пробок

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

К 2018 году половина улично-дорожной сети Владивостока будет без ям и ухабов, кроме этого планируется разработать комплексную дорожную сеть, которая позволит систематизировать автомобильные потоки в городе и уменьшить заторы на дорогах краевого центра. Все это планируется осуществить в совместном сотрудничестве с бизнес структурами Японии. Об этом на встрече российских и японских специалистов в рамках подготовки мастер-плана Владивостокского городского округа, рассказал заместитель главы Владивостока, начальник управления дорог и благоустройства городской администрации Леонид Вильчинский, сообщает ИА PrimaMedia.

Делегаты из министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Посольства Японии в РФ, Генерального консульства Японии во Владивостоке, японского исследовательского института Номура, в актовом зале городской администрации провели совместную встречу с представителями Министерства строительства и ЖКХ РФ, администраций Приморского края и города Владивостока, ГКУП «Приморский водоканал».