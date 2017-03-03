ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех банков

В ЦБ отметили, что причиной отзыва лицензий стали нарушения банковского законодательства и внутренних рекомендаций регулятора.

Так, руководство «Татфондбанка» неадекватно оценивало взятые на себя риски. Оценка ЦБ показала, что организация полностью потеряла свой капитал.

«Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО “Татфондбанк” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным», — отметили в Центробанке.

«Анкор Банк» размещал свои средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных резервов. В результате финансовая организация не смогла исполнить свои обязательства перед кредиторами.

«ИнтехБанк» также полностью потерял свой капитал из-за рискованной финансовой политики.

В свою очередь, «Межрегиональный почтовый банк» сам подал заявление об аннулировании лицензии. При этом в регуляторе отметили, что у организации есть деньги, чтобы расплатиться с кредиторами.

Все четыре банка являются участниками системы страхования вкладов. По данным ЦБ, «Татфондбанк» занимал 42-е место в банковской системе страны, «Анкор Банк» — 233-е, «ИнтехБанк» — 138-е, а «Межрегиональный почтовый банк» располагался на 475-й строчке рейтинга.