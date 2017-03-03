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09:32 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех банков

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у трех казанских кредитных учреждений — «Татфондбанка», «Анкор Банка» и «ИнтехБанка». Также регулятор принял решение о добровольном аннулировании лицензии московского «Межрегионального почтового банка».

Источник: РИА Новости

В ЦБ отметили, что причиной отзыва лицензий стали нарушения банковского законодательства и внутренних рекомендаций регулятора.

Так, руководство «Татфондбанка» неадекватно оценивало взятые на себя риски. Оценка ЦБ показала, что организация полностью потеряла свой капитал.

«Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО “Татфондбанк” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным», — отметили в Центробанке.

«Анкор Банк» размещал свои средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных резервов. В результате финансовая организация не смогла исполнить свои обязательства перед кредиторами.

«ИнтехБанк» также полностью потерял свой капитал из-за рискованной финансовой политики.

В свою очередь, «Межрегиональный почтовый банк» сам подал заявление об аннулировании лицензии. При этом в регуляторе отметили, что у организации есть деньги, чтобы расплатиться с кредиторами.

Все четыре банка являются участниками системы страхования вкладов. По данным ЦБ, «Татфондбанк» занимал 42-е место в банковской системе страны, «Анкор Банк» — 233-е, «ИнтехБанк» — 138-е, а «Межрегиональный почтовый банк» располагался на 475-й строчке рейтинга.

Справка
Что делать, если ваш банк санируют или ликвидируютВ 2015 году Центробанк отозвал лицензии у 93 банков. В январе 2016 года лицензии лишился Внешпромбанк, обслуживавший госкорпорации и чиновников. Финансовые трудности испытывает Внешэкономбанк. В «Интеркоммерцбанке» введена временная администрация. Что делать, если ваш банк уже санируют или ликвидируют после отзыва лицензии, и, как оценить состояние вашего банка — в инструкции.
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