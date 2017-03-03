Российский банк с филиалами в Новосибирске лишился лицензии

Центральный банк утром 3 марта сообщил об отзыве у кредитной организации «Татфондбанк» лицензии на осуществление банковских операций.

Причина отзыва лицензии — неисполнение банком федеральных законов, снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала на 2%.

«При неудовлетворительном качестве активов ПАО “Татфондбанк” неадекватно оценивало принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, в Новосибирске работают два филиала банка — на улицах Фрунзе и Ватутина.

«Выплата страхового возмещения по вкладам и счетам в ПАО «Татфондбанк» продолжает осуществляться «Агентством по страхованию вкладов», — отметили в ведомстве.