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09:36 (мск), источник: Prokazan.ru

Центробанк отозвал лицензии у «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Источник: Prokazan.ru

Центральный банк России 3 марта сообщил об отзыве лицензий у «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

 — Приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-542 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Татфондбанк» ПАО «Татфондбанк» (рег. № 3058, г. Казань) с 03.03.2017, — говорится в сообщении.

По данным Центробанка, такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

 — В «Татфондбанке» неадекватно оценивали риски при неудовлетворительном качестве активов, а руководство не предприняло действенные меры по нормализации его деятельности, — поясняет регулятор.

Так, в соответствии с приказом Банка России в кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Кроме этого, в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества «ИнтехБанк» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала). «ИнтехБанк» является участником системы страхования вкладов.

Напомним, ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря «Татфондбанк» начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

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