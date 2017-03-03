Центробанк отозвал лицензии у «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»

Центральный банк России 3 марта сообщил об отзыве лицензий у «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

— Приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-542 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Татфондбанк» ПАО «Татфондбанк» (рег. № 3058, г. Казань) с 03.03.2017, — говорится в сообщении.

По данным Центробанка, такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

— В «Татфондбанке» неадекватно оценивали риски при неудовлетворительном качестве активов, а руководство не предприняло действенные меры по нормализации его деятельности, — поясняет регулятор.

Так, в соответствии с приказом Банка России в кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Кроме этого, в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества «ИнтехБанк» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала). «ИнтехБанк» является участником системы страхования вкладов.