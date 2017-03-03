Центробанк отозвал лицензии у «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»
Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Центральный банк России 3 марта сообщил об отзыве лицензий у «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
— Приказом Банка России от
По данным Центробанка, такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
— В «Татфондбанке» неадекватно оценивали риски при неудовлетворительном качестве активов, а руководство не предприняло действенные меры по нормализации его деятельности, — поясняет регулятор.
Так, в соответствии с приказом Банка России в кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Кроме этого, в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества «ИнтехБанк» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала). «ИнтехБанк» является участником системы страхования вкладов.
Напомним, ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря «Татфондбанк» начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем