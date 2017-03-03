ФАС заподозрила самарских строителей в сговоре на 2 млрд рублей
Всего выявлено 28 нарушений на прошедших торгах.
Всего выявлено 28 нарушений на прошедших торгах.
В среду, 1 марта, ФАС России возбудила дело в отношении нескольких компаний, подозреваемых в сговоре на торгах по строительству объектов в Самарской области.
В нарушении закона о защите конкуренции заподозрили ООО
— Всего выявлено 28 нарушений на прошедших торгах. Общая сумма начальной цены контрактов составила 2 008 883 636,3 рублей, а государственные контракты были заключены с незначительной экономией на общую сумму 2 000 623 084,72 рублей, — сообщили в
В настоящее время ФАС проводит внеплановые проверки в этих компаниях.