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10:47 (мск), источник: Pro Город Самара

ФАС заподозрила самарских строителей в сговоре на 2 млрд рублей

Всего выявлено 28 нарушений на прошедших торгах.

В среду, 1 марта, ФАС России возбудила дело в отношении нескольких компаний, подозреваемых в сговоре на торгах по строительству объектов в Самарской области.

В нарушении закона о защите конкуренции заподозрили ООО Проектно-строительная компания «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «Строймонтажкомплект» и ООО «Автодорстрой». Так, в ходе расследования ФАС обнаружила, что в нескольких случаях одни и те же участники торгов производили минимальное снижение начальной цены. Также ведомство выяснило, что у ООО ПСК «Волга» и других участников торгов (в частности, ООО «Автодоринжиниринг», ООО «СтройМонтажКомплект», ООО «Автодорстрой»), с которых осуществлялся вход на электронную торговую площадку, совпадали IP-адреса. В итоге победителем торгов становились ООО ПСК «Волга» или одна из этих компаний, а остальные заявки конкурсной комиссией отклонялись.

 — Всего выявлено 28 нарушений на прошедших торгах. Общая сумма начальной цены контрактов составила 2 008 883 636,3 рублей, а государственные контракты были заключены с незначительной экономией на общую сумму 2 000 623 084,72 рублей, — сообщили в пресс-службе ФАС России.

В настоящее время ФАС проводит внеплановые проверки в этих компаниях.

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