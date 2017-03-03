Власти челябинского Миасса нашли способ удержать молодёжь

В Миассе Челябинской области два проекта по обустройству городской среды, за которые проголосовали горожане на форуме «Миасс-2025», начнут реализовывать в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил замглавы по стратегическому развитию Миасского городского округа Борис Алеев.

Как пояснили в администрации Миасса, в 2017 году организаторы приступят к реализации двух проектов по благоустройству города. Это «Визитная карточка города» и «Набережная».

Визитная карточка представляет собой обустройство четырёх въездов в Миасс с разных сторон. На каждой точке будет представлена карта Миасса, зона привала и велостоянка. Пятым объектом станет место возле администрации. На нем также оборудуют зону привала, велосипедную стоянку и добавят конструкцию с цветочными насаждениями. Дополнительным элементом может стать информационный ТВ-экран с большой диагональю. Стоимость обустройства одной точки по предварительным расчетам составит сумму около 1 млн рублей. Проект рассчитан на несколько лет.

Второй проект, «Набережная», предполагает обустройство прибрежной линии — от улицы Лихачева до расположения спортивного ядра. Будут установлены скамейки, появятся зеленые насаждения.

Как отметил Борис Алеев, цель реализации проектов — «создание любимых мест для горожан, где они могли бы отдохнуть, которыми они могли бы гордиться и получать эстетическое удовольствие». Задача, по словам замглавы Миасса, — поэтапно привести город в «красивое состояние». Обустройство городской среды преследует цель постараться удержать горожан от переезда в другой город, а также задержать молодежь или способствовать ее возвращению. Проект также будут реализовывать поэтапно.

Напомним, главы Миасса и соседнего Златоуста в конце 2016 года прошли программу обучения в Сколково под эгидой департамента Фонда развития моногородов. Одним из направлений программы стала концепция, согласно которой, чтобы сдержать отток населения из малых городов России, необходимо повышение качества городской среды. Тем самым, по мнению специалистов Фонда развития моногородов, будет создано сообщество критически настроенных горожан, которые смогут формулировать и предъявлять претензии городским властям, чтобы те в свою очередь выполняли требования, а именно развивали территории, дабы снизить социальную напряженность в муниципалитетах. То есть фактически городским властям была поставлена задача «соорудить» себе стимул, который будет «подстегивать», заставляя работать.

Одной из первых в программе ставилась именно задача создания уютной и комфортной городской среды, в которой могли бы формироваться и пребывать горожане с новыми запросами к качеству жизни.

Руководители проектов развития Фонда развития моногородов заявляют, что имеет места расчет на смену уклада жизни и менталитета жителей.

«Мы понимаем, что это длинная история. Главам муниципалитетов предстоит реализовывать не только изменение экономики, но и города в целом. Мы говорим и о парках, объектах социально-культурного назначения, сервисных подразделениях, те же самые кафе и рестораны. Чтобы было удобно жить, чтобы люди хотели, чтобы молодежь, которая уезжает учиться, возвращалась работать в свои города», — сообщил, по результатам обучения управленческих команд из Златоуста и Миасса, руководитель департамента программ развития моногородов Фонда развития моногородов Евгений Подшивалов.

Текущая же ситуация, по словам сотрудника Фонда, складывается в пользу внутренней миграции, которая чужда русскому народу.

«Руководство городов фиксировало данные опросов, по которым многие жители, к сожалению, смотрят не в город, а “наружу”, люди хотят уезжать, люди ищут лучшую долю, лучшую судьбу в других каких-то местах. И это несмотря на то, что для России вообщем-то не свойственна повальная трудовая миграция, как например в Америке», — сообщил Подшивалов.

В то же время специалист пояснил, что в планируемых изменениях одна из ставок на изменения заключается в появлении городских общественных объединений.

«Многое зависит от тех людей, которые живут в городах. С одной стороны муниципалитет отвечает за собственное развитие, в пределах своих полномочий, в какой-то части субъект Российской Федерации, что-то отнесено к его ведению, к его полномочиям. Многое зависит от градообразующего предприятия, и от тех людей, которые там живут, от предпринимателей, которые ведут свое дело, все они могут и являются инициаторами тех изменений, которые могут, либо должны быть в городах. Это касается не только проектов, связанных с экономикой, это касается появления городских сообществ и решение вопросов городской среды», — отметил Евгений Подшивалов.

Отметим, Миасс — один из крупных городов Челябинской области. В нём проживают более 151 тыс. человек. В 2000—2013 годах численность населения снижалась (с 166 тыс. до 150 тыс. 665), но затем начался рост, который продолжается и сейчас.

При этом с работой в Миассе не всё просто. Особенно сложно пробиться молодым людям, многие из которых, как правило, не имеют опыта. Пока молодёжь стремится уезжать в другие, более крупные города. Впрочем, эта тенденция для всей страны. А по данным официальной статистики, средний размер заработной платы в городе за 2016 год повысился и превысил 31 тыс. рублей. Также отмечено снижение уровня безработицы.