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10:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

ЦБ отозвал у имеющего офис в Нижнем Новгороде «Татфондбанка» 3 марта

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) отозвал у имеющего офис в Нижнем Новгороде ПАО «Татфондбанк». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Согласно информации, лицензия на осуществление банковских операций отозвана у ПАО «Татфондбанк» (г. Казань) с 03 марта 2017 года. По величине активов «Татфондбанк» на 1 февраля текущего года занимал 42 место в банковской системе РФ. В Нижнем Новгороде у банка находился один офис по адресу: ул. Большая Покровская, д. 93.

«При неудовлетворительном качестве активов ПАО “Татфондбанк” неадекватно оценивало принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств. Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО “Татфондбанк” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным», — отмечается в сообщении.

В связи с отзывом лицензии деятельность временной администрации по управлению ПАО «Татфондбанк», функции которой были возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», с 3 марта прекращена.

ПАО «Татфондбанк» — участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» (15 декабря 2016 года), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте. Выплата страховки по вкладам (счетам) в ПАО «Татфондбанк» продолжает осуществляться АСВ.

Напомним также, что после введения моратория в декабре 2016 года, Сбербанк выбран одним из банков-агентов по выплате страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка.

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