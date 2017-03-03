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10:17 (мск), источник: Новости Перми

Началась продажа единых билетов в Крым

Билеты можно будет купить на лето 2017 года. По нему туристам будут доступны поездки в семь городов Республики.

Открыта продажа единых билетов в Крым на лето 2017 года. Перевозки с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта возобновятся с 30 апреля и будут работать по 30 сентября включительно.

По единому билету можно съездить в семь городов Крыма: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. Стоимость билетов:
— из Анапы в Керчь — 380 руб.,
— из Анапы в Керчь — 380 руб.,
— из Анапы в Керчь — 380 руб.,
— из Анапы в Керчь — 380 руб.,
— из Анапы в Керчь — 380 руб.,
— из Анапы в Керчь — 380 руб., в Ялту — 700 руб.
— из Анапы в Керчь — 380 руб.,
— из Анапы в Керчь — 380 руб.,
— из Анапы в Керчь — 380 руб.,
— из Анапы в Керчь — 380 руб.,
— из Анапы в Керчь — 380 руб.,
— из Анапы в Керчь — 380 руб., в Судак — 660 руб.

Для проезда в города Республики и в обратном направлении пассажиру необходимо оформить на официальном сайте «РЖД» или в билетных кассах АО «ФПК» единый билет по схеме поезд — автобус — паром — автобус.

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