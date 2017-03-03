Началась продажа единых билетов в Крым

Открыта продажа единых билетов в Крым на лето 2017 года. Перевозки с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта возобновятся с 30 апреля и будут работать по 30 сентября включительно.



По единому билету можно съездить в семь городов Крыма: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. Стоимость билетов:

— из Анапы в Керчь — 380 руб.,

— из Анапы в Керчь — 380 руб.,

— из Анапы в Керчь — 380 руб.,

— из Анапы в Керчь — 380 руб.,

— из Анапы в Керчь — 380 руб.,

— из Анапы в Керчь — 380 руб., в Ялту — 700 руб.

— из Анапы в Керчь — 380 руб.,

— из Анапы в Керчь — 380 руб.,

— из Анапы в Керчь — 380 руб.,

— из Анапы в Керчь — 380 руб.,

— из Анапы в Керчь — 380 руб.,

— из Анапы в Керчь — 380 руб., в Судак — 660 руб.



Для проезда в города Республики и в обратном направлении пассажиру необходимо оформить на официальном сайте «РЖД» или в билетных кассах АО «ФПК» единый билет по схеме поезд — автобус — паром — автобус.