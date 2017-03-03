Челябинцы могут купить единый билет в Крым
Продажи начинаются за 60 суток до отправления.
Продажи начинаются за 60 суток до отправления.
Жители Челябинска смогут приобрести «единые» билеты в республику Крым на 2017 год, продажа которых открылась сегодня, 3 марта, — сообщают в
Перевозка пассажиров до курортов Крыма осуществляется по следующей схеме: поезд + автобус + паром + автобус. «Единый» билет состоит из двух частей:
Стоимость проезда по «единому» билету осталась на уровне 2015−2016 годов:
Дети до 5 лет путешествуют бесплатно, при этом на автомобильном и морском транспорте с предоставлением отдельного места.
Приобрести билет можно на сайте pass.rzd.ru или в кассах вокзалов. Посадка пассажиров на протяжении всего маршрута осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность, и проездных документов. При покупке билета в Крым через интернет его можно распечатать на листе А4 или предъявить на экране своего мобильного гаджета.
Продажа билетов на каждом участке прекращается за 24 часа до отправления. Неиспользованную часть талона — билет на автобус — можно вернуть не позже чем за 12 часов до отправления. При этом из стоимости билета удерживается сбор — 53 рубля 70 копеек.
Справка.
Минимальная цена билета на поезд 30 апреля:
№ 343 Челябинск — Адлер плацкарт до Краснодара 4 241.80 руб.№ 129 Красноярск — Анапа плацкарт от Челябинска до Анапы 4 626.40 руб.
Стоимость билета зависит от нескольких условий:
Для вагонов купе и СВ, чем ближе дата отправления и выше спрос, тем дороже обойдётся билет.