Челябинцы могут купить единый билет в Крым

Жители Челябинска смогут приобрести «единые» билеты в республику Крым на 2017 год, продажа которых открылась сегодня, 3 марта, — сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

Перевозка пассажиров до курортов Крыма осуществляется по следующей схеме: поезд + автобус + паром + автобус. «Единый» билет состоит из двух частей:

билет на поезд до Краснодара или Анапы;

билет на автобус от Краснодара или Анапы до одного из семи городов полуострова (Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта).

Стоимость проезда по «единому» билету осталась на уровне 2015−2016 годов:

из Анапы в Керчь — 380 рублей, в Симферополь — 590 руб., в Ялту — 700 руб. ;

из Краснодара в Керчь — 560 рублей, в Симферополь — 590 руб., в Судак — 660 руб.

Дети до 5 лет путешествуют бесплатно, при этом на автомобильном и морском транспорте с предоставлением отдельного места.

Приобрести билет можно на сайте pass.rzd.ru или в кассах вокзалов. Посадка пассажиров на протяжении всего маршрута осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность, и проездных документов. При покупке билета в Крым через интернет его можно распечатать на листе А4 или предъявить на экране своего мобильного гаджета.

Продажа билетов на каждом участке прекращается за 24 часа до отправления. Неиспользованную часть талона — билет на автобус — можно вернуть не позже чем за 12 часов до отправления. При этом из стоимости билета удерживается сбор — 53 рубля 70 копеек.

Справка.

Минимальная цена билета на поезд 30 апреля:

№ 343 Челябинск — Адлер плацкарт до Краснодара 4 241.80 руб.№ 129 Красноярск — Анапа плацкарт от Челябинска до Анапы 4 626.40 руб.

Стоимость билета зависит от нескольких условий:

Расстояние (чем дальше, тем дороже билет) Тип поезда (скорые поезда, всегда чуть дороже, но при этом имеют меньшее время в пути) Тип вагона (самые бюджетный — плацкарт, дороже обойдется билет в вагоны купе и СВ.

Разница в цене билета в плацкартный вагоны и купейный, а так же купейный и СВ может достигать 80%)Дата отправления (для плацкартных вагонов применяется коэффициент индексации в дни отправления, с 9 июня по 31 августа самые дорогие билеты).

Для вагонов купе и СВ, чем ближе дата отправления и выше спрос, тем дороже обойдётся билет.