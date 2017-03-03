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11:03 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Цена биткоина впервые превысила стоимость унции золота

Стоимость криптовалюты биткоин впервые в истории стала выше стоимости унции золота на мировом рынке. На закрытии торгов электронной биржи Kraken в четверг биткоин стоил 1268 долларов, а одна тройская унция золота — 1233 доллара.

Источник: AP 2017

Экономисты связывают рост стоимости биткоина с повышением спроса на криптовалюту в Китае, хотя власти страны в этом году ввели ограничения на ее использование, опасаясь, что биткоин может активно использоваться в качестве канала для вывода денег из страны.

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В последнее время инвесторы все чаще покупают биткоин в качестве безопасного актива или когда акции снижаются.

Стоимость биткоина много раз менялась с момента запуска этой криптовалюты в 2009 году. В 2014 году цена на биткоин резко упала.

Биткоин представляет собой систему цифровых жетонов, все сделки с которыми происходят без участия третьей стороны. Для обеспечения безопасности системы используются специальные криптографические методы.

Биткоины существуют в виде записей в электронной базе блокчейн, в которой в нешифрованном варианте хранятся все транзакции с указанием биткоин-адресов отправителей и получателей, но без указания реальных владельцев этих адресов.

Пользователи системы имеют «биткоин-адрес», на который можно получать и с которого можно использовать эту виртуальную валюту. Эти адреса хранятся в интернет-кошельках, которые функционируют как банковские счета.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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