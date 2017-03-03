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10:53 (мск), источник: РИА Новости

Глава завода им. Калинина рассказал о срыве НПП «Старт» гособоронзаказа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Научно-производственное предприятие «Старт» не выполнило гособоронзаказ 2016 года, в связи с чем «Ростех» принял кадровые решения, сообщил в пятницу гендиректор Машиностроительного завода им. М. И. Калинина Николай Клейн в ходе годового собрания Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

«НПП “Старт” не выполнил гособоронзаказ (в 2016 году — ред.). Не поставлены транспортные заряжающие машины. “Старт” не справился с заказом. “Ростехом” по нему были приняты определенные кадровые решения. Желаю новому, временному, руководителю “Старта” стать постоянным. Мы готовы помогать», — сказал Клейн.

НПП «Старт» — ведущее российское предприятие по разработке стартовых машин и механизмов для ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования, в том числе для ЗРС С-300 и С-400.

Машиностроительный завод имени М. И. Калинина — производитель военной техники, входит концерн «Алмаз-Антей». Концерн производит ЗРС С-300 и ЗРС С-400 «Триумф», которые предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

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