Глава завода им. Калинина рассказал о срыве НПП «Старт» гособоронзаказа

«НПП “Старт” не выполнил гособоронзаказ (в 2016 году — ред.). Не поставлены транспортные заряжающие машины. “Старт” не справился с заказом. “Ростехом” по нему были приняты определенные кадровые решения. Желаю новому, временному, руководителю “Старта” стать постоянным. Мы готовы помогать», — сказал Клейн.

НПП «Старт» — ведущее российское предприятие по разработке стартовых машин и механизмов для ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования, в том числе для ЗРС С-300 и С-400.