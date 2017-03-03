В Ростовской области сократилось число работников предприятий

Для большинства видов экономической деятельности реального сектора экономики были характерны процессы оптимизации численности наемного персонала.

Больше всего работников сократили в строительной отрасли — 11,5%, в рыболовстве и рыбоводстве — 10,4% и в финансовой деятельности — 7,5%. Менее интенсивное снижение числа работников сложилось в транспорте и в связи — на 3,8%, в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг — на 3,2% и в образовании — на 2,8%.

В секторе добычи полезных ископаемых работников стало меньше на 10,1%. При этом незначительный прирост количества сотрудников отмечался в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесе.

Кроме того, в 2016 году в отпуска по собственному желанию без сохранения заработной платы направлялось 7,4% сотрудников компаний Ростовской области.