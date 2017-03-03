Москвичи получат комфортное жилье вместо «хрущевок» — Собянин

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, реализация программы их расселения и сноса может быть проведена только при соответствующих изменениях в федеральном законодательстве.

Володин отметил, что в инициативную группу во главе с председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Фомичевым войдут представители профильных комитетов Госдумы, депутаты всех парламентских фракций и, конечно же, москвичи, без прямого участия которых этот вопрос решаться попросту не может.

По своим масштабам программа сравнима с началом пятидесятых годов прошлого века, когда началась активная застройка столицы — всего предстоит снести около 8 тысяч старых и некомфортных пятиэтажек общей площадью 25 миллионов квадратных метров, а для этого, прежде всего, расселить 1,6 миллиона москвичей, которые проживают в них.

Для этого эксперты подготовят поправки в Градостроительный, Жилищный кодексы и некоторые другие нормативные акты — все это позволит в максимально короткий срок приступить к реализации программы, инициированной президентом России.