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10:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Знаком «Хабаровская марка» отметят свою продукцию лучшие местные производители

В Хабаровске стартовал конкурс для местных представителей пищевой промышленности.

Производители поборются за право отмечать свою продукцию знаком «Хабаровская марка». Претенденты на победу должны предоставить заявку на участие, экземпляр товара, его фотографию и ряд документов. Также конкурсанты должны будут указать преимущества своего товара в сравнении с аналогичной продукцией.

Заявки принимаются до 12 апреля по адресу: Уссурийский бульвар, 6, кабинет № 101. Информация по телефонам: 40−88−70, 40−88−82, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, подобный конкурс проводится и для производителей промышленных товаров.

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