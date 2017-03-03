Знаком «Хабаровская марка» отметят свою продукцию лучшие местные производители

Производители поборются за право отмечать свою продукцию знаком «Хабаровская марка». Претенденты на победу должны предоставить заявку на участие, экземпляр товара, его фотографию и ряд документов. Также конкурсанты должны будут указать преимущества своего товара в сравнении с аналогичной продукцией.

Заявки принимаются до 12 апреля по адресу: Уссурийский бульвар, 6, кабинет № 101. Информация по телефонам: 40−88−70, 40−88−82, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, подобный конкурс проводится и для производителей промышленных товаров.