Выручка «Пермэнергосбыта увеличилась за год на 9%
ПАО «Пермэнергосбыт» в 2016 году получило 351,8 млн руб. чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ, что на 7,5% больше, чем в 2015 году, говорится в отчете компании.
ПАО «Пермэнергосбыт» в 2016 году получило 351,8 млн руб. чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ, что на 7,5% больше, чем в 2015 году, говорится в отчете компании.
Выручка «Пермэнергосбыта» увеличилась за год на 9% и составила 35,04 млрд руб.
«Пермэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком в Пермском крае. ООО «Сбытовой холдинг» (объединяет сбытовые активы группы «Т Плюс») владеет 31,66% обыкновенных акций «Пермэнергосбыта» (37,73% уставного капитала),